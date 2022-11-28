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۷ آذر ۱۴۰۱، ۹:۰۵

از سوی شرکت کنترل کیفیت هوا؛

وضعیت هوای پایتخت اعلام شد/ آخرین شاخص ذرات معلق

وضعیت هوای پایتخت اعلام شد/ آخرین شاخص ذرات معلق

هم اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا بر روی عدد ۸۶ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا هم‌اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۸۶ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد، این در حالی است که طی ۲۴ ساعت گذشته نیز این شاخص روی عدد ۹۶ یعنی بازه قابل قبول قرار داشته است.

بر اساس این گزارش پایتخت‌نشینان از ابتدای سال تاکنون ۱۳۹ روز هوای قابل قبول، ۹۷ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۰ روز هوای ناسالم برای همه افراد جامعه و دو روز هوای بسیار ناسالم، دو روز هوای خطرناک و تنها دو روز هوای پاک را تجربه کردند.

در مقایسه با سال قبل پایتخت نشینان ۱۹۱ روز هوای قابل قبول، ۵۷ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، دو روز هوای پاک و دو روز هوای ناسالم را تجربه کرده بودند.

کد مطلب 5641791

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