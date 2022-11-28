نظام مسائل مازندران تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله سلگی صبح دوشنبه در جمع مدیران دستگاه‌های اجرایی مازندران افزود: جمع بندی اولویت‌های اساسی توسعه استانی مبتنی بر شناخت علمی پدیده‌ها و چگونگی اجرای راهبردهای توسعه است.

وی با اشاره ه به مشکلات محوری مازندران افزود: پیری جمعیت، محیط زیست، راه‌های مواصلاتی، کمبود آب زراعی و آشامیدنی، پسماند و تغییر کاربری اراضی از اهم نظام مسائل این استان به شمار می‌رود.

معاون استاندار مازندران ادامه داد: با تدوین استراتژی مدیریت ارشد اجرایی استان در دولت سیزدهم ساماندهی این مشکلات در دستور کار قرار گرفت.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در مازندران چشم انداز آینده این استان را درخشان و امیدوار کننده توصیف کرد و افزود: با جوانگرایی مدیریت اجرایی در مازندران روند توسعه این استان شتاب یافت.

سلگی با اشاره به نگاه ویژه دولت به ظرفیت‌های مازندران خاطرنشان کرد: مازندران در بخش‌های گردشگری و کشاورزی خدمات دهی ملی دارد.

وی گفت: رشد قابلیت‌های مؤثر مازندران در عرصه پیشرفت نیازمند همگرایی و وحدت رویه مدیران و مردم استان است.

این مسئول استانی اظهار کرد: جمعیت نخبگانی مازندران برای حل چالش‌های توسعه استان پای کار بیایند.

سلگی افزود: مدیران باید با عبور از حواشی بر خدمت رسانی و رفع موانع توسعه یافتگی تمرکز کنند.