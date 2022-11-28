به گزارش خبرنگار مهر، پروانه رضاقلیزاده صبح دوشنبه در بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل از کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل اظهار کرد: هشت هزار جلد کتاب ویژه کودکان و نوجوانان در کتابخانه‌های استان اردبیل فراهم شده است و ۷۰۰ عضو فعال کودک در کتابخانه‌های استان از کتاب‌ها و ذخایر ارزشمند مکتوب استفاده می‌کنند که عضویت کودکان نیز رایگان در کلیه کتابخانه‌های استان انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: نیمی از اعضای کتابخانه‌های عمومی استان را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند که با برنامه‌های متنوع و رغبت‌انگیز سعی داریم تا زمینه استفاده اعضای فعال کتابخانه‌های عمومی را از این فضا فراهم کنیم.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل با بیان اینکه نهاد کتابخانه‌ها به صورت مستمر و بدون تعطیلی پذیرای خانواده‌ها، دانش آموزان جوانان و نوجوانان است، گفت: ۴۲ هزار نفر از اهالی این استان در کتابخانه‌های عمومی اردبیل عضو هستند که تلاش می‌کنیم این میزان را ارتقا دهیم.

وی با تاکید بر اینکه کودکان، نوجوانان و جوانان بخش اعظم جمعیت کتابخوان استان هستند، ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت کتاب، مخازن کتاب در کتابخانه‌های عمومی به‌راحتی و رایگان در خدمت علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل به ساماندهی یک میلیون نسخه کتاب در کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل اشاره کرد و افزود: ۴۰ نوع خدمات فرهنگی مرتبط با کتاب در کتابخانه‌های عمومی به مخاطبان این پایگاه‌های فرهنگی ارائه می‌شود.

رضاقلیزاده کتابخانه‌های عمومی را پایگاه‌های اجتماعی و فرهنگی برای اقشار مختلف جامعه دانست و تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای با به‌روزترین فناوری‌ها و تجهیزات انجام شده است.

وی اظهار کرد: کتابخانه‌های عمومی به عنوان یکی از فراگیرترین نهادهای متولی فرهنگ در چند سال اخیر در نقاط مختلف شهری و روستایی گسترش یافته و دایره فعالیت‌ها و دسترسی قشرهای مختلف مردم به کتاب و کتابخوانی را تسهیل کرده است

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اردبیل بر لزوم نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی در جامعه تاکید و تحقق آن را در گرو اقدامات لازم فرا دستگاهی و مردمی و همت همگانی دانست.

در این بازدید همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل نیز اظهار کرد: با دستور مستقیم استاندار پنج میلیارد ریال به منظور خرید تجهیزات الکترونیکی ویژه نابینایان کتابخانه مرکزی اردبیل اختصاص یافت.

داوود شایقی با تاکید بر اینکه خرید تجهیزات الکترونیکی به ویژه چاپگر و پرینتر ویژه روشندلان در اولویت خواهد بود، خاطرنشان کرد: برای تأمین تجهیزات این بخش پنج میلیارد ریال به حساب انجمن کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل به صورت مستقیم واریز شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل از تأمین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی اردبیل خبر داد و گفت: بیش از ۵۰ میلیارد اعتبار مورد نیاز این مجموعه فرهنگی تخصیص یافته است و پس از ۱۳ سال بلاتکلیفی این سالن تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.