مأموریت روایت فتح شناساندن تفکر شهدا و ایثارگران است

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی و بازنمایی از ۱۷ عنوان کتاب توسط انتشارات روایت فتح روز یکشنبه ۶ آذرماه با حضور خانوادههای معزز شهدا، نویسندگان و برخی از مدیران فرهنگی و هنری کشور برگزار شد.
در این مراسم مهدی محمدخانی مدیرعامل انتشارات روایت فتح طی سخنان کوتاهی ضمن خوشامدگویی به خانواده معزز شهدا و با گرامی داشت یاد و خاطر سید شهیدان اهلقلم با اشاره به مأموریت انتشارات روایت فتح گفت: چه زیبا بیان کرده است سید شهیدان اهلقلم که هرکس کشته شود از برای نگهداشتن دین و مال و اهل خود شهید است اما شهادت پایان راه نیست یقیناً آغاز راه دیگری است آغاز یک مأموریت جدید برای آنان که ماندن، برای من، برای شما و برای ما، برای رساندن پیام عزت و آزادی به قلب جهان تشیع به آنسوی مرزها به اقصیالارض. مأموریت انتشارات روایت فتح در پس محاوره پیام آزادگی شناساندن مرام و مسلک و تفکر بزرگ مردانی چون شهدا و ایثارگران است، مردانی که بر سر عهدشان باخدا ماندند تا پای جان، مردانی که مظهر استقامت بودند و صلابت؛ مظهر ایمان بودند و نجابت.
در ادامه یحیی نیازی، عضو شورای سیاستگذاری انتشارات روایت فتح و نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس با اشاره به وضعیت کنونی و نقش روایت فتح در این شرایط گفت: حوزه فرهنگ و اندیشه یک حوزه بسیار ظریفی است شاید یکی از موضوعاتی که امروز برای مجموعه مثل روایت فتح این یادگار ارزشمند سید شهدای اهلقلم شهید آوینی است بتواند نقش خودش را در حوزه فرهنگ ایفا کند و فلسفه وجودی و هویت اصلی خودش را حفظ و تقویت کند توجه به کادر سازی و حفظ سرمایه انسانی است اینکه تعدادی از بزرگواران و عزیزان تلاش میکنند آثار فاخری را تولید میکند سرجایش بسیار مغتنم و محترم است اما باید این دایره نیروی انسانی را وسعت ببخشید.
وی در ادامه گفت: اگر بپذیریم در جنگ نرم و جنگ شناختی هستیم در جنگ ترکیبی و در جنگ روایتها و ارادهها هستیم و هرروز و هرلحظه در این ماجراها اتفاقات خاص خودش میافتند و چنانچه مجهز نباشیم و نیروی متخصص لازم را تربیت نکنیم نمیتوانیم خیلی امیدوار باشیم لذا در کنار کارهای فاخر و قابلتحسین کارهای بزرگی که انجام میشود توجه به سرمایه انسانی را باید در دستور کار انجام داد و بهمانند دوران دفاع مقدس که زیربنای تمامی کارهای ما است توجه به سرمایههای انسانی داخل کشور مانند شهید بروجردی، شهید باقری، شهید تهرانی مقدم که در کوران شداید دفاع مقدس آمدند و استعدادهایشان را به منصه ظهور گذاشتند و بهرغم اینکه دورههای نظامی را نگذرانده بودند جزو نوابغ فرماندهی و هدایت میدانهای نبرد شدند.
این نویسنده و پژوهشگر حوزه دفاع مقدس همچنین با اشاره به جریان ساز بودن و ماندن روایت فتح و همچین ساری و جاری شدند تفکر بسیجی در اقدامات و تصمیمات نیز گفت: ما اگر به تفکر بسیجی برگردیم و بهمانند روزهای دفاع مقدس و بهمانند شهدای عزیزمان در محور مقاومت عمل کنیم بهراحتی از همه این مسائلی که وجود دارد عبور خواهیم کرد و امروز روایت فتح یکی از مجموعههای موفقی است که در حال تلاش است، فلسفه وجودی روایت فتح علاوه بر روایت فتوحات انقلاب اسلامی روایت تمامی اندیشه دارانی است که دل درگرو تفکر بسیجی دارند و پیرو اندیشه ناب امام خمینی (ره) هستند. ازجمله کارهایی که روایت فتح باید دنبال کنند همانند زمان شهید آوینی باید بتواند جریان سازی خود را ادامه و دنبال کند همانند روزهای ابتدایی که با طرحی نو جریان سازی کرد و نباید در یک نقطه توقف کند.
در ادامه مراسم پدر شهید سید فریدالدین معصومی از شهدای نخبه که در حادثه تروریستی شیراز به درجه رفیع شهادت نائلآمده بود بهعنوان مهمان ویژه به جایگاه دعوت و با ذکر خاطراتی از فرزند شهیدش یاد و خاطره این جوان نخبه کشور را گرامی داشت همچنین از سوی مدیرعامل انتشارات روایت فتح و برخی از مدیران حاضر در مراسم از این پدر شهید حادثه تروریستی شاه چراغ شیراز بهصورت ویژه تجلیل و تقدیر به عمل آمد.
همچنین با حضور سردار عباس بایرامی رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس، عبدالرضا دهقانی مدیرعامل مؤسسه رزمندگان اسلام، سردار علی ناظری معاون نشر و ادبیات دفاع مقدس سازمان حفظ آثار سپاه و بسیج، کریم خوشمرام معاون هماهنگکننده بنیاد فرهنگی روایت فتح از خانواده معزز شهدا تجلیل و ۷ عنوان کتاب محصول انتشارات روایت فتح رونمایی شد.
کتابهای «آب برای ماهیهاست به قلم محسن عیوضی»، «بخور نخور به قلم محمد حسن زاده»، «بوی شیرین فرهاد به قلم طاهره کوهکن»، «داوِت نوشته زهرا سلحشور»، «تو یک ژنرالی به قلم اعظم السادات حسینی»، «آوریل ۳۰۱۵ به قلم مریم شیدا»، «چهل روز انتظار به قلم مونس عبدی نژاد» از جدیدترین آثار انتشارات روایت فتح است که در این مراسم رونمایی شدند.
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