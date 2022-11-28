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۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۱:۳۲

مدیرکل منابع طبیعی کرمانشاه:

۹۸ درصد از اراضی ملی کرمانشاه سنددار شده است

۹۸ درصد از اراضی ملی کرمانشاه سنددار شده است

کرمانشاه- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه گفت: ۹۸ درصد از اراضی ملی کرمانشاه سنددار شده است.

ان‌شاالله کولانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۹۸ درصد از اراضی ملی عرصه‌های منابع طبیعی در استان کرمانشاه تاکنون در طرح ملی کاداستر و سنددار شدن اراضی ثبت شده است.

وی افزود: سنددار شدن اراضی ملی در استان کرمانشاه با تلاش شبانه‌روزی همکاران اداره‌کل منابع طبیعی استان کرمانشاه، مدیران و کارشناسان حوزه ثبت اسناد، اداره کل امور اقتصاد و دارایی و تأکیدات و همراهی دستگاه قضائی در استان انجام شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه تصریح کرد: ۲ درصد باقیمانده از اراضی ملی عرصه‌های منابع طبیعی در استان کرمانشاه که هنوز ثبت ملی نشده‌اند، مشکلاتی در حوزه مسائل حقوقی و ثبتی دارند.

کولانی مساحت اراضی سنددار نشده را ۳۲ هزار هکتار عنوان کرد و گفت: حل مشکلات ثبت این اراضی در طرح ملی کاداستر به دست دستگاه قضائی و اداره ثبت بوده و زمان‌بر است.

کد مطلب 5641960

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