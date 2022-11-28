تاخیر ۲۰ساله در ایجاد ایستگاه پایش سلامت عسلویه/مطالعات انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکرم فرهادی صبح دوشنبه در نشست پاسخگویی مدیران دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر اظهار داشت: اهمیت و نقش آلاینده‌های صنعتی بر سلامت مردم موضوعی نیست که دانشگاه علوم پزشکی، سازمان محیط‌زیست و صنعت بتوانند آن را انکار کنند.

وی تصریح کرد: مطالعات متعدد و معتبر جهانی نقش آلاینده‌های صنعتی بر سلامت مردم را به اثبات رسانده است اما مطالعات روی عسلویه در سطح اولیه است.

فرهادی اظهار داشت: صنایع مستقر در عسلویه باید مسئولیت اجتماعی خود را بسیار فراتر از آن چیزی ببینند که امروز انجام می‌دهند و ایجاد پایگاه پایش سلامت را در اولویت خود قرار دهند.

وی افزود: ۲۰ سال است که صنایع به‌طور فراگیر و گسترده در عسلویه مستقرشده‌اند و در چند سال اخیر اعضای هیئت‌علمی مرکز تحقیقات بهداشت محیط‌زیستی و انرژی مطالعاتی را در زمینه‌های بند ناف و شیر مادر ساکنان شهرستان عسلویه انجام داده‌اند.

فرهادی افزود: هنگامی که در قالب تحقیق و پژوهش سخنی مطرح می‌شود، دقت و اهمیت آن بسیار مهم است و از آنجا که مطالعات انجام شده هنوز در مرحله مطالعات اولیه است، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از اعلام فراگیر نتایج آن‌ها خودداری کرده است چرا که اظهارنظر قطعی نیازمند مطالعات جمعیتی حجم وسیع‌تر و روش‌های جدیدتر است که به‌طور حتم انجام خواهد شد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بیان کرد: پیش از تأسیس و بهره‌برداری از صنایع در این منطقه باید ایستگاه پایش سلامت ایجاد می‌شد که نشده است و هرچند با تأخیری ۲۰ ساله اما اکنون باید انجام شود چرا که این ایستگاه می‌توانست برای ارائه نتایج قوی‌تر و قابل بیان داده‌های ارزشمندی در اختیار محققان بگذارد.

صنایع مراقب ساکنان پیرامونی باشد

وی با تأکید بر اینکه رسانه‌ها باید به‌طور مکرر این تقاضا را از صنایع داشته باشند، اظهار کرد: صنعتی که در یک منطقه مستقر می‌شود برای پایداری خودش باید مراقب ساکنان پیرامونی باشد و راهی جز این ندارد که پیوست سلامت خود را اجرا و پایش مستمر سلامت مردم را انجام دهد.

فرهادی افزود: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از نظر نیروی متخصص آمادگی کامل برای انجام مطالعات سنجش تأثیر آلایندگی صنایع مستقر در عسلویه بر سلامت مردم این منطقه دارد، اما این مطالعات بار هزینه‌ای بسیار بالایی را تحمیل می‌کند که تأمین آن بر عهده صنعت است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: این صنایع باید پیش از هر اقدام دیگری مانند ساخت مدرسه و زمین چمن، به‌عنوان ادای مسئولیت اجتماعی خود یک مرکز تحقیقاتی پایش سلامت را ایجاد کنند.

پایش ساکنان و کارگران

فرهادی ادامه داد: ایجاد چنین مرکزی تنها برای تحقیقات صرف نیست، بلکه با پایش افرادی که در منطقه ساکن یا کارگر فصلی هستند، کمک می‌کند تا در صورت مشخص شدن اینکه هم‌جواری با آلاینده‌ها سلامت آن‌ها را به خطر انداخته، اقدام به‌موقع دریافت کنند.

وی عنوان کرد: مطالعه در این زمینه باید در سطح جمعیتی بالا، مدت‌زمان حداقل ۲۰ ساله انجام شود و با استفاده از بیوبانک‌هایی انجام شود تا بتوان نمونه‌های زیستی افراد در جایی مطمئن ذخیره و آزمایش‌هایی دقیق را روی آن‌ها انجام داد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: اجرای پیوست سلامت صنایع مستقر در بوشهر به‌عنوان مسئولیت مهم آن‌ها از سوی مردم و رسانه مطالبه شود و در اولویت نخست صنعت قرار گیرد.