بررسی طرح شفایت درمجمع طولانی شده است/ هیئت رئیسه مجلس پیگیری کند

به گزارش خبرنگار مهر، مالک شریعتی در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه ۱۳ آذرماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار داشت: این روزها که در مساجد و دانشگاه‌ها جلسات پرسش و پاسخ برگزار می‌شود سوالی که از نمایندگان مطرح می‌شود آن است که تکلیف طرح شفافیت چه شد.

وی متذکر شد: مجلس شورای اسلامی طرح شفافیت قوای سه گانه را تصویب کرده است اما پروسه بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیار طولانی شده است.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: تقاضای بنده از هیئت رئیسه بویژه شخص رئیس مجلس آن است که این موضوع را به صورت ویژه از مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری کنند تا مجمع سنگ جلوی پای شفافیت را بردارد تا ما نمایندگان هم صادق الوعد باشیم.

شریعتی خطاب به محمد باقر قالیباف گفت: آقای قالیباف! خود شما اولین فرد و طراح طرح شفافیت بودید و تقاضا دارم که حتماً این موضوع را از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری کنید.

محمد باقر قالیباف در پاسخ به این تذکر گفت: در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره بحث و بررسی شد اما با توجه به اینکه مجلس این موضوع را تصویب کرده است، نمایندگانی که تمایل به شفافیت آرای خود دارند، نیازی نیست که منتظر نظر مجمع درباره این مصوبه بمانند و می‌توانند همین الان هم به صورت سیستمی، آرای خود را به صورت شفاف اعلام کنند.