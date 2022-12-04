قهرمانی تیم پیام انتظار در لیگ فوتبال خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پیام انتظار بجنورد در لیگ بزرگسالان و جوانان فوتبال خراسان شمالی به مقام قهرمانی دست یافت.

با این حال مسئولان این تیم خصوصی از مدیران استان بابت عدم همراهی و حمایت گله مند هستند.