افشای دلایل حذف تیم ملی فوتبال آلمان/ «بستن دهان» عامل بحران شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، «دهان بستن» بازیکنان تیم ملی آلمان در بازی افتتاحیه خود در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر مقابل ژاپن باعث ایجاد مشکلات عمده در اردوی تیم ملی در رختکن تیم ملی شده است و به اختلاف بین بازیکنان موافق و مخالف منجر شد.

بازیکنان تیم ملی آلمان در اعتراض به تصمیم فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) مبنی بر ممنوعیت استفاده از نشان حمایت از همجنس گرایان، در اقدامی نمادین، با دست دهان خود را بستند. این رفتار باعث انتقادات گسترده از بازیکنان آلمان شد. از جمله ادن هازارد، کاپیتان بلژیک، که پیش از این گفته بود: "تیم ملی آلمان باید روی فوتبال تمرکز می‌کرد، نه انتقال پیام‌های سیاسی."

بازیکنان احساس می‌کردند مورد سو استفاده قرار گرفته اند

«فاکس اسپورت» فاش کرد که بعد از بازی آلمان مقابل ژاپن، اختلافات آشکاری بین بازیکنان تیم ملی آلمان رخ داد که بر فضای عمومی تیم تأثیر گذاشت و - تا حد زیادی - به خروج ناگهانی این تیم از مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی کمک کرد و این درحالی است که آلمان یکی از نامزدهای کسب عنوان قهرمانی بود.

این سایت به نقل از منابع نزدیک به تیم ملی آلمان افزود که هیچ اتفاق نظر کاملی بین اعضای تیم ملی آلمان در مورد انجام این حرکت اعتراضی وجود نداشت.

در این گزارش آمده است: برخلاف آنچه اتحادیه فوتبال آلمان که سعی کرد نشان دهد این حرکت اعتراضی در بین بازیکنان اتفاق آرا بوده، واقعیت کاملاً برعکس بود.

این گزارش افزود که برخی از بازیکنان احساس می‌کردند که برای شرکت در این کمپین مورد سو استفاده قرار گرفته اند و این کار با اعتقادات آنها در تضاد بود و برخی از بازیکنان، حتی قبل از ورود به زمین برای رویارویی با ژاپن، بر سر این حرکت اعتراضی باهم درگیری داشتند.

در این گزارش آمده است که مانوئل نویر، کاپیتان تیم ملی و دروازه بان بایرن مونیخ یکی از برجسته‌ترین حامیان این حرکت بود.

تمسخر و اتهامات گسترده علیه فدراسیون فوتبال آلمان

تیم ملی آلمان در شبکه‌های اجتماعی در سراسر جهان مورد تمسخر گسترده قرار گرفت. این امر به دلیل اصرار به رسیدگی به مسائل دور از فوتبال به جای تمرکز بر روی رقابت‌های جام جهانی، که فشار بر تیم ملی آلمان را افزایش داد و خروج زودهنگام آنها از دور اول را تسریع کرد.

به نوبه خود، مطبوعات آلمان خشم خود را از عملکرد بازیکنان و کادر فنی و اداری فدراسیون فوتبال آلمان نشان دادند و آن را مقصر آنچه به عنوان «فاجعه جام جهانی» این کشور معروف شد، معرفی کردند.

به گزارش اسکای، حذف آلمان از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۲ به دلیل بازی کاستاریکا یا گل جنجالی ژاپن مقابل اسپانیا نبود، بلکه به دلیل جنحالی بود که از اولین روز حضور آلمانی‌ها در خاک قطر به وجود آمد.

بر اساس گزارش این سایت، «بیرهوف»، مدیر فدراسیون فوتبال آلمان و «برند نودورف» رئیس فدراسیون فوتبال آلمان، اولین مقصر هستند که اجازه دادند فوتبال به یک بحث سیاسی تبدیل شود، که این موضوع باعث از بین رفتن تمرکز بازیکنان شد.

این سایت فاش کرد که بازیکنان همچنان در شب اولین بازی خود مقابل ژاپن به جای صحبت در مورد بازی، در مورد انجام این حرکت صحبت می‌کردند.

حذف آلمان از رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، به شکل عجیبی رقم خورد. شاگردان هانسی فلیک پس از شکست در دیدار ابتدایی خود برابر ژاپن، مشخص شد که کار سختی را در پیش دارند. با این وجود، تساوی اسپانیا برابر ژاپن نیز می‌توانست زمینه‌ساز صعود آنها را فراهم کند اما تیم لوئیس انریکه در عین ناباوری، مقابل سامورایی‌ها تن به شکست داد.

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