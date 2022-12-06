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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۴:۱۹

مهر گزارش می‌دهد؛

تیر ضد انقلاب بازهم به سنگ خورد/ فعالیت عادی و روزمره بازار+فیلم

تیر ضد انقلاب بازهم به سنگ خورد/ فعالیت عادی و روزمره بازار+فیلم

با وجود آنکه جریان ضد انقلاب اقدام تبلیغات گسترده‌ای را در جهت غیرعادی‌سازی فعالیت‌های روزمره در کشور تدارک دیده بود اما مشاهدات میدانی حاکی از این است که فعالیت روزمره کسبه درحال انجام است.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ جریان ضد ایرانی، از چند روز قبل با بهره‌گیری از بازوان رسانه‌ای خود، تبلیغات گسترده‌ای را در جهت غیرعادی‌سازی فعالیت‌های روزمره در کشور تدارک دیده بود تا به این شیوه بار دیگر شانس خود را برای دمیدن در آتش رو به افول آشوب در کشور امتحان کند.

جریان ضد ایرانی، این‌بار با کلیدواژه «اعتصاب» به میدان آمد؛ اما بررسی مصادیق گذشته در خصوص مقوله اعتصابات در دو ماه اخیر حاکی از این است که این پدیده نه اعتصاب؛ بلکه «اعتصاب اجباری» یا در بهترین حالت، «اعتصاب‌نمایی» نام می‌گیرد؛ چرا که همان‌طور که پیش‌تر در مطلبی تحت عنوان «پشت پرده تعطیلی برخی از مغازه‌ها در بازار بزرگ تهران» اشاره شد، در تاریخ ۲۴ آبان‌ماه علت تعطیلی برخی از مغازه‌ها بنا بر اعلام بسیاری از کسبه در محدوده بازار بزرگ تهران، نه اعتصاب؛ بلکه ترس از توحش، تحریق و تخریب عده قلیلی از اغتشاشگران بود.

خبرنگار مهر اکنون و با توجه به فراخوان جریان ضد ایرانی برای نابودسازی زندگی عادی مردم، به محدوده بازار بزرگ تهران رفته است تا راوی وضعیت امروز بازار بزرگ تهران و وضعیت فعالیت کسبه باشد.

بر اساس مشاهدات عینی خبرنگار مهر از ابتدای خیابان پانزده خرداد تا حدفاصل سبزه میدان تمامی مغازه‌ها باز بودند و به مشتریان خود خدمات را ارائه می‌دادند.

همچنین دست فروشانی که همواره در محدوده بازار فعال بودند نیز امروز پانزدهم آذر ماه همانند روزهای گذشته فعالیت داشتند.

از حدفاصل سبزه میدان به سمت بازار و سوق‌ها نیز مشاهدات حاکی از فعالیت تمام کسبه و حضور مردم و جو آرام بازار است.

کد مطلب 5648417

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    نظرات

    • اشکان IR ۱۸:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      84 4
      پاسخ
      بیا شیراز بگیر اغلب جاها تعطیله.
      • علی IR ۲۲:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
        1 44
        ما را چه به اشکان مشکان ما ملت امام حسین و پیرو اهل بیت علیهم السلام هستیم
    • علی IR ۱۹:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      3 18
      پاسخ
      ضد انقلاب در کشور های توسعه یافته آمریکایی و اروپایی به دلار و یورو پول پول در میارن و فعالیت میکنند آنوقت به مردم ایران میگن کار نکنید و پول در نیارید، ضد انقلاب آیا خودشان دست از کار و پول درآوردن در آمریکا و اروپا می کشند؟ ما باید منافع خودمان را ببینیم ضد انقلاب فردا خرج زن و بچه ما را که نمیدهد
    • IR ۲۰:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      14 3
      پاسخ
      از کجا معلوم این فیلم برا امروزه؟ خبرنگار باید تاریخو اعلام کنه و از مردم هم بپرسه که امروز چندمه و چندشنبس تا صحت فیلم محرز بشه
    • محمدحسین IR ۲۲:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      1 16
      پاسخ
      الحمدلله! 💐🍃🇮🇷
    • اشکان FR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
      14 2
      پاسخ
      انقدر وروغ میگید خسته نمیشید!!، یخ شیرینی فروشی هم پیدا نکردم. 😑😑😑😑
      • IR ۰۸:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۸
        1 0
        تو هز کدوم کشور اومده بودی ایران یخ شیرینی فروشی بخیری ،؟؟
    • IR ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
      2 0
      پاسخ
      چه دروغی ،دو روز گذشته تو سطح شهر همهی بازارها باز بود ،ومردم در حال خرید ،اصلا چه لزومی داره به حرفهای هر بیشعوری ترتیب اثر داده بشه ،شعور مردم ایران خیلی بالاتر از اینهاست ،همه جا بهز بود

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