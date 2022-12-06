۱۰ درصد اراضی کشور قابل کشت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کامبیز بازرگان درباره اهمیت خاک گفت: هر سانتی‌متر از خاکی که قابل کشت و تولید غذا است نباید به سمت ساخت مسکن و سایر کاربری‌ها برود.

وی افزود: تغییر کاربری به شدت کمیت خاک‌های کشاورزی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و قانون در این زمینه نیاز به بازنگری دارد و قوانین باید در مورد تغییر کاربری به شدت سختگیرانه شود.

بازرگان با بیان این که در خوشبینانه‌ترین وضعیت، سالانه ۱۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی دچار تغییر کاربری می‌شود، تصریح کرد: در ایران اراضی خارج از کشت زیادی داریم که می‌تواند برای توسعه شهرها و اسکان مردم مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به پایین بودن سرعت تشکیل خاک و کاهش بارندگی در کشور گفت: تشکیل هر سانتی‌متر خاک در جهان بین ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ سال طول می‌کشد و از سوی دیگر بارندگی در تسریع فرآیند خاک‌سازی بسیار مؤثر است، بنابراین با توجه به بارندگی کم در کشور و پایین بودن سرعت تشکیل خاک، ما به لحاظ کمیت با محدودیت جدی خاک روبرو هستیم به طوری که نزدیک به ۱۰ درصد خاک اراضی کشور قابل کشت است.

رئیس انجمن علوم خاک ایران در همین حال بر اجرای کشاورزی حفاظتی، مدیریت حاصلخیزی و افزایش مواد آلی خاک به منظور افزایش کیفیت این منبع تولید تاکید ورزید.

وی به موضوع فرسایش خاک اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به شرایط اقلیمی، نوع و پراکنش بارندگی و پستی و بلندی اراضی کشور، با سیل و خشکسالی روبرو هستیم که فرسایش آبی و بادی خاک را تشدید می‌کند و برای مقابله با آن ضروری است عملیات آب خیزداری و آب خوان‌داری در سطح بیشتری اجرا شود.

بازرگان درباره قانون حفاظت خاک نیز اعلام کرد: این قانون کمک کننده است و نگاه امانت‌داری به خاک را تقویت می‌کند.

وی در عین حال خواستار تسریع در تصویب آئین‌نامه اجرایی قانون حفاظت خاک از سوی دولت و تسریع در پیگیری بحث شناسایی خاک، پایش و مقابله با تخریب و آلودگی خاک که در قانون حفاظت خاک آمده است، شد.