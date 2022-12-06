مجله راهبردی- سیاستی «رسم» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، «رسم» راهبردهای سیاستی میدان، مجله‌ای راهبردی-سیاستی است که تلاش می‌کند از طریق تعامل با کنشگران میدان‌های فرهنگ، هنر و رسانه، ایده‌ها و راهبردهای سیاستی آنها را که ماحصل سال‌ها ایده‌پردازی و تجربه‌ورزی عملی است، دریافت کند و در قالب خلاصه‌های سیاستی به سمع و نظر مدیران، سیاستگذاران و تصمیم‌گیران حوزه‌های مربوطه برساند.

در دومین شماره از این مجله، یادداشت‌هایی با عناوین روحانیون بلاگر؛ استحاله‌ای برای جامعه‌ی دینی، از روش تا دانش تبلیغ؛ تأملی در تجربه‌ی جهان مسیحی، رمزکلید یکتا(NFT)؛ پیروزی حاشیه بر متن، مسئله‌ی تأمین مالی در آموزش و پرورش عمومی، زیست‌جنبش؛ نگاهی به ابعاد اجتماعی اعتراضات و اغتشاشات ۱۴۰۱، حکمرانی مردمی در تولید محتوای فضای مجازی، بازسازی نظام مجوزدهی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و گیم؛ فراتر از بازی کردن به قلم نویسندگانی چون علی مؤمنی، حسین شیخیان، علیرضا رودساز، امیر رجایی، مجتبی فرهنگ و جواد جواهری به چشم می‌خورد.

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره مجله راهبردی-سیاستی «رسم» می‌توانند به پایگاه اینترنتی rasmonline.com یا کانال اطلاع‌رسانی معاونت راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی در پیام‌رسان ایتا به نشانی https://eitaa.com/ido_strategy مراجعه کنند.