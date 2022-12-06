خسارت ۲۰ میلیاردی اغتشاشات به تاسیسات شهری و زیرساخت های فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل محبی پور در آئین تکریم و معارفه فرماندار ویژه شهرستان فسا با طرح این پرسش که چرا قدرت‌های جهانی به دنبال هجمه به ایران بوده‌اند؟ گفت: ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیک، منابع طبیعی و دیگر سرمایه‌ها از ویژگی‌های مهمی برخوردار بوده و مانند یک الماس درخشان است که چشم استکبار را گرفته است.

محبی‌پور گفت: بر فراز ایران ۳ هزار ماهواره با ۳۰۰ شبکه فارسی زبان بر پا کردند که فرهنگ ایرانی اسلامی را مورد هجمه قرار دهند و در سال‌های اخیر حداکثر فشار اقتصادی و تحریم را علیه مردم ایران به کار گرفتند که نتیجه آن خودکفایی کشور شد.

او ادامه داد: در حال حاضر نیز بزرگترین جنگ رسانه‌ای تاریخ جهان علیه ایران در حال انجام است و فوت بانوی ایرانی به نام مهسا امینی نیز یک بهانه بود که مورد بهره برداری بیگانگان قرار گرفت.

محبی‌پور گفت: انقلاب ما انقلاب معنوی است و وعده داده شده که پرچم این انقلاب به دست امام زمان (عج) خواهد رسید.

او با بیان اینکه برخی سوال می‌کنند که چرا اغتشاشات جمع نمی‌شود؟ افزود: اغتشاشات این دوره یک فتنه سنگین است و نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و … باید مظلومیتشان به جهان و مردم ایران ثابت می‌شد.

محبی‌پور گفت: فارس به جز رخداد تلخ تروریستی حمله به حرم مطهر شاهچراغ (ع) در ردیف استان‌های آرام کشور در حوادث اخیر بوده است.

محبی‌پور با بیان اینکه ماهیت دشمن اکنون بعد گذشت چند ماه از اغتشاشات مشخص شده است، گفت: در شرایط کنونی امنیت در تمام استان و شهرستان‌های فارس برقرار است.

او اضافه کرد: قطعاً کسانی که با دشمن همراهی کنند با مجازات‌هایی که تعیین شده، مواجه خواهند شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس گفت: در طول دو ماه گذشته، هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان خسارت مستقیم در پی اغتشاشات به کشور وارد شده است. در استان فارس نیز در این مدت ۲۰ میلیارد تومان خسارت مستقیم وارد شده و حدود ۲۰ میلیارد تومان نیز برای افزایش سطح امنیت جامعه هزینه شده است.

او با بیان اینکه در این شرایط تکلیف دوست و دشمن کاملاً مشخص شده است، گفت: کم کاری در ارگان‌های دولتی نیز باید ترمیم شود.

معاون استاندار فارس با بیان اینکه در یک سال گذشته تحریم نفتی کشور شکسته شده است، گفت: بدهی دولت به صورت ماهانه با پرداخت هر ماه ۱۳ هزار میلیارد تومان در سال جاری پرداخت شده و شرایط پیش رو قطعاً بهتر خواهد بود.

محبی‌پور با بیان اینکه ایران در همه عرصه‌های منابع طبیعی غنی است، گفت: قطعاً ایران مستقل و قدرتمند در آینده جهان حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و قطعاً دشمنان از این ظرفیت‌ها هراس دارد.

او علت تمام فشارها در ۴ دهه گذشته به ایران را استقلال و آزادی دانست و گفت: کسانیکه تصور می‌کنند با کوتاه آمدن در برابر غرب یا شرق وضعیت کشور بهتر خواهد شد، سخت در اشتباه هستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس گفت: جمهوری اسلامی امروزه در عرصه‌های مختلف از جمله انرژی هسته‌ای، علوم نوین، هوا و فضا و رتبه‌های دانشگاهی با توجه به شرایطی که به کشور ما تحمیل شده جز ۱۰ کشور برتر جهان قرار دارد.

محبی‌پور همچنین با بیان اینکه ایران قوی دشمن خواهد داشت، تاکید کرد: مطمئناً افکار شوم و پلید دشمنان با شکست مواجه خواهد شد.