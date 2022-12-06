به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا محمدی نویسنده کتاب «زلال» از آغاز به کار تشکل بانوان نویسنده انقلابی در حوزه ادبیات دفاع مقدس خبر داد و گفت: همان‌طور که می‌دانید تاکنون کتاب‌های زیادی در حوزه دفاع مقدس و شهدا نوشته شده و به چاپ رسیده است. اما اجماع و هم‌افزایی بین نویسندگان این کتاب‌ها که اغلب هم خانم هستند، وجود نداشت. از طرفی بحث حقوق مادی و معنوی صاحبان اثر بود، همچنین قوت کارها و کتاب‌ها. هرچند بسیاری از این کارها قوی بودند، اما در کنار آنها کارهای ضعیفی نیز وجود داشته است. به نظر می‌رسد که دلیل عمده این موضوع، فقدان تخصص لازمِ نویسنده برای نوشتن کتاب‌هایی در این زمینه است.

وی افزود: به همین دلیل با ایجاد تشکل «بانوان نویسنده»، جمعی از بانوان که در عرصه ادبیات دفاع مقدس فعال‌اند را گردهم جمع کردیم. ما بانوان، ذوق، انگیزه و توانایی لازم برای قلم‌فرسایی درباره شهدا را داریم، اما نیاز به توانمندسازی هست تا قلم قوی‌تری برای نوشتن از انقلاب و شهدا پیدا کنیم. همین که یک بانوی نویسنده وقت می‌گذارد و برای یک شهید کتاب می‌نویسد، ارزشمند است؛ اگر او توانمندتر شده و تخصص بیشتری در عرصه نویسندگی اعم از عناصر داستان و خاطره داشته باشد، قطعاً می‌تواند کتاب‌های بهتری نوشته و بدین واسطه خوانندگان را به خواندن آثار بیشتری در این زمینه ترغیب کند که در این صورت، حق شهید هم ادا می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت بیش از ۱۰۰ بانوی نویسنده در این تشکل گفت: در این تشکل، بانوانی که در کل کشور در این عرصه فعالیت می‌کنند را گردهم آوردیم. خوشبختانه تاکنون استقبال بسیار خوبی از سوی بانوان نویسنده صورت گرفته و به این تشکل پیوسته‌اند. تاکنون ۱۱۰ خانم در این تشکل حضور دارند که حوزه اختصاصی‌شان دفاع مقدس و شهدا است. عمده آنان کتاب‌هایی در گذشته نوشته‌اند و اکنون نیز با آموزش‌های مهارت‌محور، مشغول نگارش کتاب‌های جدیدی در حوزه دفاع مقدس‌اند.

وی افزود: طی هماهنگی‌ای که با مؤسسه طلوع حق داشتیم، بانوان نویسنده مشغول گذراندن دوره آموزشی داستان استاد سرشار هستند. در قدم بعدی، بحث سواد رسانه، دوره خاطره‌نگاری و خاطرات شفاهی، همچنین دوره‌های داستان‌نویسی پیشرفته را خواهیم داشت. در کنار فعالیت‌های تخصصی ادبی، در حال پیگیری برای دریافت مجوز از وزارت کشور هستیم تا بتوانیم این فعالیت را گسترش بدهیم و حمایت‌ها و خدمات برای بانوان نویسنده انقلابی در قالب سازماندهی شده ادامه پیدا کند.

محمدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به فراخوانی برای نوشتن داستان کوتاه با موضوع "شهدای اغتشاشات اخیر" اشاره کرد و گفت: با توجه به اغتشاشات اخیر، احساس کردیم که رسالت فعلی ما نوشتن است. برهمین اساس، فراخوانی برای داستان کوتاه منتشر کردیم. این فراخوان در ابتدا ویژه بانوان عضو «بنا» (بانوان نویسنده انقلابی) بود، اما با مشورت هیئت مدیره بنا، آن را با همکاری سه ناشر انقلابی کشور، کتاب جمکران، شهید خلیلی و رسول آفتاب به صورت عمومی اعلام کردیم. تاکنون داستان‌های کوتاه زیادی از جوانان نویسنده نوقلم دریافت کردیم که از نظر کیفی، آثار خوبی به شمار می‌روند.

وی افزود: باید اشاره کنم که تک تک این آثار به صورت جداگانه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته، ایراداتش به نویسنده گوشزد شده تا در نهایت، این داستان‌ها در قالب کتاب از طرف یکی از ناشران همکار فراخوان چاپ خواهد شد.