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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۶:۵۹

در استان «قونیه»؛

یک جنگنده اف-۵ نیروی هوایی ترکیه سقوط کرد

یک جنگنده اف-۵ نیروی هوایی ترکیه سقوط کرد

وزارت دفاع ترکیه در بیانیه ای از سقوط یک فروند جنگنده اف-۵ نیروی هوایی خود در مرکز این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دِیلی صباح، وزارت دفاع ترکیه امروز سه شنبه اعلام کرد که یک فروند جنگنده اف- ۵ متعلق به نیروی هوایی این کشور در استان «قونیه» سقوط کرده است.

بر اساس اعلام این رسانه، دربیانیه صادره از سوی وزارت دفاع ترکیه در این خصوص آمده است که این جنگنده اف-۵ با از کار افتادن موتور آن بر اثر اصابت به دسته ای از پرندگان در ایالت قونیه سقوط کرده است.

بیانیه وزارت دفاع ترکیه در این باره اضافه می کند که خلبان هواپیما موفق شد با چتر نجات از هواپیما خارج شود و هم‌ اکنون در بیمارستان است.

وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که خلبان مذکور در شرایط پایداری به سر می‌ برد.

کد مطلب 5648642

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