به گزارش خبرنگار مهر، سردار پاسدار علی فدوی در سخنرانی دویست‌وپنجاهمین شب تجمع مردم اردستان، با اشاره به تحولات اخیر و تقابل نظامی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: به گفته وی، دشمنان در عرصه‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی نتوانسته‌اند به اهداف خود دست پیدا کنند و ایستادگی مردم ایران نقش تعیین‌کننده‌ای در این روند داشته است.

وی افزود: بیش از ۴۰ هزار نفر از پاسداران انقلاب اسلامی طی ۴۷ سال گذشته در مسیر انجام وظایف خود به شهادت رسیده‌اند و شمار زیادی از بهترین نیروهای کشور در لباس سپاه جان خود را فدا کرده‌اند؛ لباسی که به دلیل این حجم از فداکاری و ایثار، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

سردار فدوی خاطرنشان کرد: تقابل آمریکا با جمهوری اسلامی ایران از نخستین روزهای پیروزی انقلاب آغاز شد و پس از آن، دشمنان با استفاده از گروه‌های وابسته، اقدامات نظامی، کودتا و در نهایت تحمیل جنگ هشت‌ساله تلاش کردند نظام اسلامی را با شکست مواجه کنند.

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه پاسداران تصریح کرد: در درگیری‌های اخیر، آمریکا برخلاف گذشته که از طریق عوامل خود وارد میدان می‌شد، مستقیماً در تقابل نظامی حضور پیدا کرد و با همراهی رژیم صهیونیستی تلاش داشت در مدت کوتاهی به اهداف خود برسد، اما محاسبات این کشور با واقعیت‌های میدان همخوانی نداشت.

وی بیان کرد: به اعتقاد ما، نظام جمهوری اسلامی بر پایه اعتقادات دینی و با اتکا به خداوند شکل گرفته و حمایت الهی از این نظام وجود دارد؛ با این حال، برای آشکار شدن جایگاه قدرت ایران در سطح جهانی، لازم بود قدرتی که بسیاری از کشورهای دنیا آن را ابرقدرت می‌دانند، مستقیماً وارد میدان شود و نتیجه این تقابل را تجربه کند.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران ادامه داد: در عرصه نظامی، با وجود استفاده گسترده آمریکا و رژیم صهیونیستی از تجهیزات و امکانات هوایی و پهپادی، آن‌ها به اهداف مورد نظر خود دست نیافتند. البته دستیابی به پیروزی‌های بزرگ هزینه‌هایی دارد و شهادت فرماندهان و نیروهای نظامی از جمله این هزینه‌ها بوده است.

فدوی اضافه کرد: تقابل با ایران تنها به حوزه نظامی محدود نبوده و دشمنان در عرصه اقتصادی نیز با اعمال تحریم‌ها و فشارهای گسترده به دنبال ایجاد محدودیت برای کشور بوده‌اند، اما به گفته وی، مردم ایران با وجود مشکلات اقتصادی همچنان بر مواضع خود ایستادگی کرده‌اند.

وی یادآور شد: شکست آمریکا در عرصه سیاسی نیز از دیگر محورهای مورد اشاره او بود و فدوی با استناد به اظهارات برخی مسئولان آمریکایی، مدعی شد جنگ با ایران در تحولات سیاسی و انتخاباتی اخیر این کشور تأثیرگذار بوده است.

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه پاسداران با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی گفت: وحدت کلمه از مهم‌ترین آموزه‌های مورد تأکید امام خمینی(ره)، رهبر شهید انقلاب و رهبر فعلی جمهوری اسلامی بوده و مردم باید در شرایط مختلف از اختلافات داخلی فاصله بگیرند.

وی با اشاره به جایگاه حضرت سلمان فارسی در تاریخ اسلام افزود: سلمان فارسی به‌عنوان یکی از الگوهای پیروی از امیرالمؤمنین(ع)، نشان داد که تبعیت از امام و حفظ انسجام در مسیر اعتقادی تا چه اندازه اهمیت دارد.

فدوی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش مردم اردستان در تحولات انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: مردم این منطقه از سال‌های آغازین نهضت امام خمینی(ره) در جریان مبارزات و پس از آن در دوران دفاع مقدس حضور فعالی داشتند و شهدای بسیاری را تقدیم انقلاب کرده‌اند.

وی با یادآوری اعزام نیروهای سپاه اردستان در نخستین روزهای جنگ تحمیلی بیان کرد: مردم این منطقه از همان ابتدای جنگ برای دفاع از کشور وارد میدان شدند و در سال‌های بعد نیز شمار زیادی از فرزندان خود را در مسیر دفاع از انقلاب و کشور از دست دادند.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران همچنین با اشاره به پیشینه تاریخی منطقه زواره و حضور یکی از فرزندان امام حسن مجتبی(ع) در این منطقه گفت: شکل‌گیری خاندان سادات طباطبایی در این منطقه، از جمله موضوعاتی است که نشان‌دهنده پیشینه مذهبی و تاریخی اردستان و زواره است.

وی در پایان با قدردانی از حضور و همراهی مردم اردستان در تجمعات اخیر تأکید کرد: حفظ وحدت، پایبندی به اعتقادات و عمل به مسئولیت‌های دینی و اجتماعی از مهم‌ترین عواملی است که باید همچنان مورد توجه مردم قرار گیرد.