تا ۷سال آینده تجهیزات پتروشیمی بومی سازی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، مرتضی شاه میرزایی امروز (سه‌شنبه، ۱۵ آذرماه) در نخستین نشست تخصصی توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صنعت نفت، توسعه بیش از حد بالادست صنعت پتروشیمی را یکی از چالش‌های این صنعت در ایران دانست و اظهار کرد: هم‌اکنون سالانه حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون تن متانول و دیگر محصولات در بالادست این صنعت، همچنین اوره در کشور تولید می‌شود.

وی تأکید کرد: به‌منظور داشتن کشوری صنعتی باید تمامی محصولات زنجیره ارزش پتروشیمی را در کشور تولید کنیم، تا بتوانیم با تکمیل این زنجیره، محصولات نهایی در صنایع تکمیلی برای کشور تولید شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: دولت سیزدهم برنامه‌ریزی کرده است که زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی را از سوی سرمایه انسانی متخصص ایرانی تکمیل کنیم.

شاه میرزایی بر ایجاد انگیزه کافی برای نیروی انسانی صنعت تأکید کرد و گفت: با اهداف بلند می‌توانیم موانع بزرگ را از پیش پا برداریم.

وی با اشاره به اینکه مدیران منابع انسانی نقش حیاتی و راهبردی در پیشبرد اهداف کشور دارند، اظهار کرد: مسائل مادی در گام نخست تنها یک هدف است، اما در گام بعدی باید به چشم‌انداز نهایی و قله توجه داشته باشیم.

کمک متخصصان برای بومی‌سازی لایسنس‌ها

معاون وزیر نفت با بیان اینکه درست است که ۶۰ تا ۷۰ درصد کالا و تجهیزات صنعت پتروشیمی ساخت داخل است، اما در نقطه حساس یعنی لایسنس‌ها هنوز وابسته هستیم، افزود: متخصصان و دانشمندان در این زمینه باید به کمک این صنعت بیایند.

شاه میرزایی با اشاره به اینکه تولید تمامی محصولات زنجیره ارزش پتروشیمی در کشور هدف‌گذاری شده است، گفت: لازمه آن شناخت محصولات است که این اقدام در صنعت در حال پیگیری است و بیش از ۲۱ محصول شناسایی و به سرمایه‌گذاران و هلدینگ‌ها معرفی شده است که تحقق این اهداف افزون بر تأمین سرمایه، لایسنس، کالا، تجهیزات، کاتالیست، به نیروی انسانی انگیزه‌دار نیاز دارد.

وی به بومی‌سازی کاتالیست‌های موردنیاز تا پایان دولت سیزدهم اشاره و اظهار کرد: برنامه‌ریزی شده است که همه کالا و تجهیزات صنعت پتروشیمی نیز تا هفت سال آینده در داخل ساخته شود. دستیابی به دانش فنی و لایسنس‌های مورد نیاز هم در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به حدود ۷۰ مجتمع پتروشیمی فعال در کشور اشاره و تصریح کرد: کمک کنید تا به نقطه آرمانی تولید همه محصولات زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی، تمامی کاتالیست‌ها، کالا و تجهیزات، دانش فنی از سوی سازندگان داخلی دست یابیم.