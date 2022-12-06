پلمب یک داروخانه به دلیل عدم ارائه خدمات در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اطلاعات سپاه فارس، مسئولان داروخانه متخلف دوشنبه ۱۴ آذرماه ضمن تحریک مردم به اعتصاب، از ارائه خدمات به بیماران خودداری کرده بودند.

طبق مواد ۲۳ و ۲۴ قانون تعزیرات حکومتی، اماکن ارائه دهنده امور بهداشتی و درمانی و داروخانه موظف است تمام کالاهای خریداری شده را مستمراً تا اتمام موجودی عرضه کند و در صورت خودداری از عرضه مجازات خواهد شد.

هم‌چنین داروخانه موظف به ارائه خدمات مربوطه و قانونی طبق ساعات تعیین شده است مگر با دلیل موجه و یا با اطلاع کتبی و نظر سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان محل؛ در غیر این صورت چنین واحدی متخلف محسوب شده به مجازات‌های مختلف محکوم می‌‏شود.

براساس قانون اگر داروخانه‌ها به بهانه مسائل سیاسی و صنفی از ارائه خدمات دارویی خودداری کنند طبق قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مربوط به مقررات پزشکی دارویی با متصدی واحد برخورد جدی خواهد شد.

براساس این گزارش، در ایام اخیر برخی از داروخانه‌ها به بهانه‌های مختلف مانند قطعی سایت از ارائه خدمات به طیفی از بیماران خودداری کرده‌اند که در راستای اجرای قانون برخورد با این داروخانه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.