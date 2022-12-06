کشورهای همسایه با هزینه‌ های سنگین به دنبال تجزیه ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی عصر سه شنبه به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه فرهنگیان استان حاضر شد و ضمن دیدار با رئیس و معاونان دانشگاه، از سلف سرویس و فضای خوابگاهی این دانشگاه بازدید و در جلسه تریبون آزاد و گفتگو با دانشجو معلمان شرکت کرد.

دوستی در جلسه تریبون آزاد دانشگاه فرهنگیان ضمن تبریک روز دانشجو با اشاره به مسائل مطرح شده توسط دانشجویان، اظهار داشت: نیاز است در برخی از مواردی که مطرح شد اصلاحات صورت گیرد تا مسائل و مشکلات مجموعه کاهش پیدا کند.

وی افزود: وضعیت خوابگاهی دانشگاه فرهنگیان مناسب نبوده و با سایر دانشگاه‌ها قابل مقایسه نیست که نیاز است حتماً توجهات در این حوزه افزایش یابد و بر همین اساس منابع مورد نیاز نیز تخصیص پیدا خواهد کرد.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان نسبت به سایر دانشگاه‌ها از اهمیت مضاعفی برخوردار است، گفت: آینده نظام تعلیم و تربیت کشور بر دوش دانشجویانی است که از طریق دانشگاه فرهنگیان تربیت می‌شوند و قرار است متصدی آموزش جامعه دانش‌آموزی باشند که آینده ساز کشور هستند.

وی تصریح کرد: در استان مسئله آب و آموزش دو اولویت مهم و اساسی تعیین شده برنامه دولت است، در حوزه آموزش کارهای خوبی انجام و جلسات شورای آموزشی استان همواره به ریاست بنده برگزار شده، هر کجا هم نیاز به تامین منابع بوده، به ویژه در بخش تکمیل تجهیزات آزمایشگاهی و افزایش سطح رفاه و سلامت معلمان منابع مورد نیاز تخصیص پیدا کرده است‌.

دوستی گسترش گفتگو بین دیدگاه‌های مختلف را جزو ضرورت‌های جامعه معرفی کرد و اظهارداشت: بحث برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی از چندین سال پیش توسط مقام معظم رهبری مطرح شده اما عملیاتی نشدن آن به قصور ما مسئولان باز می‌گردد که نتوانستیم این مطالبه را اجرایی کنیم از این رو امروز جامعه نیاز به گفت‌وگو دارد و در این راستا حرف‌های موافق و مخالف باید طرح و شنیده شوند اما رعایت اصول گفتگو شرطی لازم برای این مهم است.

استاندار هرمزگان افزود: مبنای بحث و گفتگوها رعایت احترام به یکدیگر و به نهادهای برخاسته از قانون است و متکی بر نظر و گزارشات کارشناسی باشد تا بر اساس مسائلی که دراین تبادل نظرها مطرح می‌شود به نقطه مشترک رسیده و آینده‌ای بهتر برای کشور ساخته شود.

وی با اشاره به حوادث اخیر در کشور، ادامه داد: برخی از کشورهای همسایه که از آخرین انتخابات‌شان قرن‌ها می‌گذرد امروز مدعی آزادی شده‌اند و خود را در مقام مطالبه‌گری نشان می‌دهند در حالی که این اقدامشان تنها ایجاد جو رسانه‌ای است و قطعاً از این رویکردشان ضربه خواهند خورد.

دوستی با طرح این سوال که چرا این کشورها برای ایران به این میزان وقت صرف کرده و برای دامن‌زدن به آشوب‌ها خود را متحمل هزینه‌های سنگین می‌کنند؟ گفت: پاسخ این است که کشورهای غربی و برخی از کشورهای مرتجع منطقه تاب دیدن " ایران قوی" را ندارند و برای تضعیف آن چشم به تجزیه کشور بسته‌اند.

استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه تمام دعوای فعلی بر سر" ایران قوی"است، افزود: کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه، آلمان، انگلیس و کشورهای همسایه جنگ چندجانبه‌ای را علیه "ایران قوی" آغاز کرده‌اند که ابعاد مختلف آن نیاز به تبیین، بحث و گفتگو دارد که در این راستا شما دانشجویان وظیفه سنگینی را بر عهده دارید و همه بایستی با شناخت دقیق عرصه‌ها در راستای امیدبخشی به جامعه گام برداریم.

وی پمپاژ ناامیدی و تلاش برای ناکارآمد نشان‌دادن نظام را راهبرد اصلی دشمنان معرفی‌کرد و خاطرنشان‌کرد: ناامیدی سمی برای پیشرفت جامعه محسوب می‌شود و دشمن تلاش می‌کند این مسئله را به نسل جوان و نوجوان سرایت دهد از این رو باید با کار و تلاش امید را در جامعه زنده نگه داریم.

گفتنی است در این جلسه ابتدا دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های مختلف دانشجویی به بیان نظرات، انتقادات، دیدگاه‌ها و تحلیل‌های خود از مسائل روز کشور، مسائل آموزشی و امکانات زیرساختی دانشگاه فرهنگیان پرداختند.