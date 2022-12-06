مسابقات هندبال دسته یک باشگاه های کشور در دهدشت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پارسایی سه شنبه شب در گفتگو با خبرنگاران افزود: رقابت‌های هندبال دسته یکم مردان کشور در چهار گروه برگزار و از هر گروه دو تیم برتر راهی مرحله بعدی این رقابتها می‌شود.

وی بیان داشت: تیم هندبال فراز بام خاییز دهدشت پنج عنوان قهرمانی را در رده‌های سنی مختلف طی دو سال اخیر کسب کرد و این مسابقات نیز، در بخش آقایان، به میزبانی باشگاه فراز بام خائیز از ۱۵ تا ۱۷ آذرماه ۱۴۰۱ در شهر دهدشت برگزار می‌شود.

پارسایی تصریح کرد: تیم فراز بام خاییز از سال ۹۸ تاکنون در همه رده‌های سنی خردسالان، نونهالان، نوجوان و جوانان پسر ایران قهرمان کشور است.