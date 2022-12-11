  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۰ آذر ۱۴۰۱، ۸:۲۶

«آیت الله معصومی لاری» از علمای برجسته کرمانشاه درگذشت

«آیت الله معصومی لاری» از علمای برجسته کرمانشاه درگذشت

کرمانشاه- «آیت الله معصومی لاری» از علمای برجسته کرمانشاهی بامداد امروز درگذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، «آیت الله معصومی لاری» از علمای برجسته کرمانشاهی بامداد امروز یکشنبه دارفانی را وداع گفت و به لقا الله پیوست.

آیت الله معصومی لاری سال‌های سال عمر بابرکت خویش را در راه تبلیغ دین صرف کرد و ایشان سال‌ها امام جماعت مسجد المهدی کرمانشاه بوده و جوانان مؤمن بسیاری را تربیت کردند.

این عالم برجسته کرمانشاهی ذوب در توحید و ولایت بودند و بخشی از عمر روزانه خود را وقف پاسخگویی به سوالات مردم کردند، جلسات موعظه ایشان بسیار صمیمی و بی تکلف بود.

مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر آیت الله معصومی لاری اطلاع رسانی خواهد شد.

کد مطلب 5651751

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • عباس IR ۰۹:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد یادش گرامی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها