«آیت الله معصومی لاری» از علمای برجسته کرمانشاه درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، «آیت الله معصومی لاری» از علمای برجسته کرمانشاهی بامداد امروز یکشنبه دارفانی را وداع گفت و به لقا الله پیوست.

آیت الله معصومی لاری سال‌های سال عمر بابرکت خویش را در راه تبلیغ دین صرف کرد و ایشان سال‌ها امام جماعت مسجد المهدی کرمانشاه بوده و جوانان مؤمن بسیاری را تربیت کردند.

این عالم برجسته کرمانشاهی ذوب در توحید و ولایت بودند و بخشی از عمر روزانه خود را وقف پاسخگویی به سوالات مردم کردند، جلسات موعظه ایشان بسیار صمیمی و بی تکلف بود.

مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر آیت الله معصومی لاری اطلاع رسانی خواهد شد.