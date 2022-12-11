به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال پرتغال در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر برابر مراکش شکست خورد و از رسیدن به مرحله نیمه نهایی بازماند.

بعد از پایان این بازی، «پپه» کاپیتان و بازیکن باتجربه تیم ملی پرتغال از تصمیمات داور بازی به شدت انتقاد کرد.

پپه گفت: این غیرقابل قبول است که آنها پس از اتفاق دیروز در بازی آرژانتین مقابل هلند، داور آرژانتینی برای بازی ما مقابل مراکش انتخاب کنند.

وی که در باشگاه پورتو هم تیمی مهدی طارمی است، افزود: با توجه به اتفاقاتی که من دیدم، آنها می‌توانند عنوان قهرمانی جام جهانی ۲۰۲۲ را به آرژانتین بدهند.