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۲۰ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۳۵

جام جهانی ۲۰۲۲ - قطر

ادعای عجیب هم‌تیمی طارمی: فیفا می‌خواهد آرژانتین قهرمان بشود

ادعای عجیب هم‌تیمی طارمی: فیفا می‌خواهد آرژانتین قهرمان بشود

مدافع تیم ملی فوتبال پرتغال گفت: با توجه به اتفاقاتی که من دیدم، فیفا می‌تواند عنوان قهرمانی جام جهانی ۲۰۲۲ را به آرژانتین بدهد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال پرتغال در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر برابر مراکش شکست خورد و از رسیدن به مرحله نیمه نهایی بازماند.

بعد از پایان این بازی، «پپه» کاپیتان و بازیکن باتجربه تیم ملی پرتغال از تصمیمات داور بازی به شدت انتقاد کرد.

پپه گفت: این غیرقابل قبول است که آنها پس از اتفاق دیروز در بازی آرژانتین مقابل هلند، داور آرژانتینی برای بازی ما مقابل مراکش انتخاب کنند.

وی که در باشگاه پورتو هم تیمی مهدی طارمی است، افزود: با توجه به اتفاقاتی که من دیدم، آنها می‌توانند عنوان قهرمانی جام جهانی ۲۰۲۲ را به آرژانتین بدهند.

کد مطلب 5651954

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۰
      5 1
      پاسخ
      اینو خیلی وقته همه متوجه شدن لابی های رژیم صهیونیستی همه جوره پشت مسی هستن و برای موفقیتش هرکاری می کنند مسی زمانی که از اسرائیل حمایت کرد هدفش همین بود

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