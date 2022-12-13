توقیف ۲۳ دستگاه خودروی متخلف در چرداول

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مظفر مهدی خانی در تشریح جزئیات خبر اظهار داشت: این طرح با هدف ارتقاء امنیت اجتماعی در شهر سرابله طرح توقیف خودروهای فاقد پلاک، پلاک مخدوش و دارای دستور قضائی به صورت ویژه توسط پلیس راهور و یگان‌های انتظامی شهرستان به مرحله اجرا در آمده است.

وی افزود: دراجرای این طرح تعداد ۲۳ دستگاه خودرو متخلف، توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان چرداول تصریح کرد: پلاک مهمترین مشخصه شناسایی وسیله نقلیه است و تردد وسایل نقلیه بدون پلاک و یا تغییر در ارقام آن جرم است.

وی بیان کرد: پلیس در صورت مشاهده چنین مواردی ضمن اعمال قانون و متوقف کردن وسیله نقلیه، راننده را به مراجع قضائی معرفی خواهد کرد.