امشب آخرین مهلت ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۲ در تمامی رشتههای امتحانی در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۱ و ۱۲ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.
فرصت ثبتنام و شرکت در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۲ و بیست و هشتمین دوره المپیاد علمی- دانشجویی کشور از ۱۶ آذرماه ۱۴۰۱ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شده است و این فرصت ساعت ۲۴ امروز سه شنبه ۲۲ آذرماه پایان مییابد.
داوطلبان میتوانند حداکثر در دو کدرشته این آزمون ثبت نام کنند و لازم است با مطالعه دفترچه ثبت نام در صورت واجد شرایط بودن فرم ثبت نام خود را تکمیل کنند.
به گزارش مهر، پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد بر اساس قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی» مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی مربوطه و مصوبات «شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی» و مطابق دفترچه راهنمای ثبتنام صورت خواهد گرفت.
دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۲ همزمان با آغاز ثبت نام در پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش منتشر شده است.
ثبتنام داوطلبان فقط زمانی تکمیل شده است که در انتهای مراحل ثبت نام، در یک صفحه مجزا از سیستم ثبتنام، شماره پرونده ۷ رقمی و کد پیگیری ۱۶ رقمی دریافت کنند و هر داوطلب باید یک نسخه پرینت از تقاضانامه ثبت نام خود تهیه و تا اعلام نتایج نهایی نزد خود نگهداری کند.
داوطلبان در درج معدل خود دقت کنند چرا که هر ساله تعداد قابل توجهی از داوطلبان در درج معدل خود در زمان ثبتنام بیدقتی کرده و پس از قبولی در دانشگاه به دلیل مغایرت معدل قبولی آنها لغو شده و دچار مشکل میشوند.
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