گسترش همکاری بانک شهر و سازمان حج و زیارت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک شهر، دکتر سیدمحمدمهدی احمدی در مراسم امضای تفاهمنامه میان بانک شهر و سازمان حج و زیارت کشور که با حضور دکتر سید صادق حسینی رئیس این سازمان برگزار شد، گفت: بانک شهر به عنوان بانکی جوان و نوآور در شبکه بانکی کشور؛ از هیچ حمایتی در جهت ارائه خدمات به زائران عتبات عالیات و حجاج بیت الله الحرام و برنامه‌های معنوی سازمان دریغ نخواهد کرد.

دکتر احمدی با بیان اینکه ارائه تسهیلات خرد به زائران حرم اماکن متبرکه را با هدف تسهیل شرایط سفر هموطنان، به صورت جدی در دستور کار قرار دادیم، افزود: اعتقاد راسخ داریم که حمایت از برنامه‌های سازمان حج و زیارت و خدمت به زائران باعث خیر و برکت معنوی برای بانک شهر خواهد شد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه امروز تسهیل سفر هموطنان به عتبات عالیات و سرزمین وحی وظیفه همگانی تمامی دستگاه‌های کشور است، تصریح کرد: در پی کسب منافع مادی در این تفاهمنامه نبوده ایم و آغاز همکاری مشترک با سازمانی خدمت رسان به زائران اماکن زیارتی را فراتر از هرگونه نفع مالی و مادی می‌دانیم.

دکتر احمدی با بیان اینکه بانک شهر در حوزه بانکداری الکترونیک بانکی موفق و پیشرو است، افزود: در این راستا آمادگی داریم پلتفرمی مختص به زوار را طراحی کنیم تا زائر گرامی کیف الکترونیکی داشته باشند و به جای همراه داشتن پول نقد بدین صورت از خدمات استفاده کنند.

مدیرعامل بانک شهر خاطرنشان کرد: امیدواریم این تفاهمنامه منشأ خیر و برکت برای دو سازمان، و به ویژه زائران باشد.

دکتر سید صادق حسینی رئیس سازمان حج و زیارت کشور نیز در این مراسم بانک شهر را بانکی موفق و محبوب در میان شهروندان معرفی کرد و گفت: آماده استفاده از ظرفیت‌های این بانک برای به سرانجام رسیدن طرح‌های توسعه‌ای سازمان هستیم.

حسینی با بیان اینکه افزایش و توسعه همکاری‌ها با بانک شهر را با هدف خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به زائران دنبال می‌کنیم، افزود: پرداخت تسهیلات مناسب به متقاضیان زیارت عتبات عالیات می‌تواند شرایط استفاده آنان از این سفر معنوی را فراهم سازد.

وی با بیان اینکه امضای تفاهم نامه فی مابین سازمان حج و زیارت و بانک شهر می‌تواند منشأ خیر و برکات فراوان برای زائران و حجاج باشد، گفت: ارائه خدمات و تسهیلات مناسب به زائران و حجاج می‌تواند در روند اعزام‌های زیارتی تأثیرات بسزایی داشته باشد و تحقق سفر آسان را هر چه سریع‌تر بدنبال داشته باشد.

حسینی افزود: بانک شهر در زمینه سفرهای اعتاب مقدسه در ایام نوروز در کنار سایر بانک‌ها، مشارکت مناسبی در ارائه تسهیلات داشت که ادامه این روند در آینده بر اساس تفاهم فی مابین تأثیر زیادی در تسهیل اعزام زائرین گرامی خواهد داشت و تسهیلات بانک شهر می‌تواند بخشی از هزینه‌های زوار را شامل شود.