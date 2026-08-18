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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۴

اختتامیه مسابقات هندبال نوجوانان منطقه یک کشور به میزبانی اسفراین

اختتامیه مسابقات هندبال نوجوانان منطقه یک کشور به میزبانی اسفراین

اسفراین- اختتامیه مسابقات هندبال نوجوانان منطقه یک کشور به میزبانی اسفراین برگزار شد.

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کد مطلب 6920285

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