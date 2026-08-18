https://mehrnews.com/x3cQgk ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۴ کد مطلب 6920285 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۴ اختتامیه مسابقات هندبال نوجوانان منطقه یک کشور به میزبانی اسفراین اسفراین- اختتامیه مسابقات هندبال نوجوانان منطقه یک کشور به میزبانی اسفراین برگزار شد. دریافت 15 MB کد مطلب 6920285 کپی شد مطالب مرتبط والیبالیست فاروجی در قهرمانی آسیا به میدان میرود تیم کشتی پهلوانی خراسانشمالی راهی مسابقات کارگران کشور شد کشتی پهلوانی کارگری خراسان شمالی در مسابقات کشور سوم شد علیآبادی: دوره مربیگری درجه ۳ دوومیدانی در بجنورد برگزار شد معینی: مسابقات پرش با اسب در بجنورد برگزار میشود سرلشکر جعفری: رهبر شهید طی ۳۷ سال، امت آماده برای بعثت را شکل داد برچسبها هندبال ورزش و جوانان خراسان شمالی ورزش
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