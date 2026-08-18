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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۲

ادارات استان بوشهر چهارشنبه تعطیل هستند

ادارات استان بوشهر چهارشنبه تعطیل هستند

بوشهر- معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر گفت: به منظور مدیریت مصرف انرژی و گرمای هوا، ادارات استان بوشهر در روز چهارشنبه ۲۸ مرداد تعطیل هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، فردین اسلامی‌راد صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با عنایت به مصوبه کارگروه استانی مدیریت بهینه مصرف انرژی و حسب موافقت استاندار محترم ، با توجه به گرمای هوا و با هدف تأمین آسایش کارکنان دستگاه های اجرایی، ادارات استان در روز چهارشنبه با رعایت ملاحظات تعطیل هستند.

اسلامی راد یادآور شد: واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمت‌رسان، بخش‌های اجرایی و خدماتی شهرداری‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها، پاسگاه‌های نظامی و انتظامی واحدهای عملیاتی دستگاه‌های مشمول ماده ۱۲ قانون امور گمرکی و نیروهای دارای نوبت شیفت گردان مشمول این تعطیلی نبوده و نحوه فعالیت بانک‌ها نیز توسط کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان پس از هماهنگی با استانداری اعلام خواهد شد.

وی همچنین اظهار داشت: ساعت کسری ناشی از تعطیلی مذکور به صورت دورکاری جبران خواهد شد.

اسلامی راد افزود: بالاترین مقام دستگاه اجرایی مسئول اجرای مفاد این بخشنامه است.

کد مطلب 6919744

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    نظرات

    • رضا IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      2 0
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      خب کامل تعطیل کنید شما که هفته ای سه روز تعطیل هست
    • میهن IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      2 0
      پاسخ
      هر ۳۰ روز،فقط ۳ روز سر کار باشید،اما واقعا سر کار باشید کفایت می کنه.البته مختص به استان بوشهر نیست

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