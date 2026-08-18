ادارات استان بوشهر چهارشنبه تعطیل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فردین اسلامی‌راد صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با عنایت به مصوبه کارگروه استانی مدیریت بهینه مصرف انرژی و حسب موافقت استاندار محترم ، با توجه به گرمای هوا و با هدف تأمین آسایش کارکنان دستگاه های اجرایی، ادارات استان در روز چهارشنبه با رعایت ملاحظات تعطیل هستند.

اسلامی راد یادآور شد: واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمت‌رسان، بخش‌های اجرایی و خدماتی شهرداری‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها، پاسگاه‌های نظامی و انتظامی واحدهای عملیاتی دستگاه‌های مشمول ماده ۱۲ قانون امور گمرکی و نیروهای دارای نوبت شیفت گردان مشمول این تعطیلی نبوده و نحوه فعالیت بانک‌ها نیز توسط کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان پس از هماهنگی با استانداری اعلام خواهد شد.

وی همچنین اظهار داشت: ساعت کسری ناشی از تعطیلی مذکور به صورت دورکاری جبران خواهد شد.

اسلامی راد افزود: بالاترین مقام دستگاه اجرایی مسئول اجرای مفاد این بخشنامه است.