به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی اظهار کرد:گزارشی مبنی بر اینکه در یکی از محلات شهر اراک فردی با قمه قدرتنمایی کرده و موجب برهمزدن آرامش شهروندان و نظم عمومی شده بود به پلیس اعلام شد.
وی افزود: متهم پس از حضور مأموران و انجام تیراندازی هوایی اخطارآمیز، توسط همدست خود با یک دستگاه موتورسیکلت از محل متواری شده بود، اما با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس، به همراه همدستش شناسایی و دستگیر شد.
سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان اراک گفت: امنیت مردم خط قرمز پلیس بوده و با هرگونه اقدام مغایر با آن با جدیت برخورد خواهد شد.
رضایی بیان کرد: متهمان با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
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