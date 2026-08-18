به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی اظهار کرد:گزارشی مبنی بر اینکه در یکی از محلات شهر اراک فردی با قمه قدرت‌نمایی کرده و موجب برهم‌زدن آرامش شهروندان و نظم عمومی شده بود به پلیس اعلام شد.

وی افزود: متهم پس از حضور مأموران و انجام تیراندازی هوایی اخطارآمیز، توسط همدست خود با یک دستگاه موتورسیکلت از محل متواری شده بود، اما با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس، به همراه همدستش شناسایی و دستگیر شد.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان اراک گفت: امنیت مردم خط قرمز پلیس بوده و با هرگونه اقدام مغایر با آن با جدیت برخورد خواهد شد.

رضایی بیان کرد: متهمان با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.