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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

عزیمت ورزشکار مراغه‌ای به رقابت‌های جهانی والیبال

عزیمت ورزشکار مراغه‌ای به رقابت‌های جهانی والیبال

تبریز- ورزشکار مراغه‌ای به همراه تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال پسران ایران برای حضور در رقابت‌های جهانی راهی دوحه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سینا حضرتی تیم ملی را در دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال جهان همراهی می‌کند.

آیدین پوزش، سینا حضرتی، آکام ابراهیم‌نژاد، سید امیررضا میرحسینی، آژوان نمازی، آرش اشرفی، حمزه آقچه‌لی، امیررضا فرامرزی، منیب شیخ، محمدرضا زیبایی، سینا احمدی، پارسا مقصودی، رادان صالحی و یاسین اسدی‌زاده ۱۴ بازیکن اعزامی هستند.

مصطفی رضایی به عنوان سرپرست، آرش صادقیانی (سرمربی)، حسین وزیری (مشاور فنی)، حسام‌الدین نائیجی، اصغر نجفی، وحید صادقی، جواد رضایی‌نصر (مربیان)، مهدی اسدی (تراپیست)، محمد محمدپناه (بدنساز) و امیر صمیمی (آنالیزور)، اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال ایران را تشکیل می‌دهند.

تیم ملی ایران در مرحله مقدماتی این رقابت‌ها با تیم‌های برزیل، بلغارستان و ژاپن در گروه E هم‌ گروه است.

مسابقات والیبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال جهان از ۲۸ مرداد تا ۷ شهریور ماه به میزبانی دوحه قطر برگزار می‌شود.

کد مطلب 6920252

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