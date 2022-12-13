به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در دیدار با تعدادی از فعالان اسبق دانشجویی با بیان اینکه شأن و جایگاه والای دانشگاه و دانشجو اقتضا می‌کند مورد احترام واقع شود و با ادب و نزاکت با آنان صحبت شود، اظهار کرد: البته از دانشجویان هم انتظار می‌رود مطالبات و نقدهای خود را در فضای آرام همراه با ادب و متانت مطرح کنند.

رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی با بیان اینکه جامعه ایران در عصر کنونی به تحول همه‌جانبه اجتماعی از سطح عمومی تا اندیشگانی و حاکمیتی نیاز دارد، ادامه داد: زیربنای این مهم شکل‌گیری یک دستگاه محاسباتی صحیح مبتنی بر شناخت از خود و شرایط درون‌سرزمینی و جهانی در همه سطوح است، یعنی هم مردم و هم نخبگان و هم حاکمان از این دستگاه محاسباتی در همه عرصه‌های اجتماعی استفاده کنند تا از این طریق یک پاسخ همه‌جانبه به جنگ ترکیبی دشمن داده شود.

پورمحمدی افزود: شناخت شرایط یکی از پایه‌های اصلی یک دستگاه محاسباتی درست است، چراکه امروز با ورود ایران به معادلات جهانی در کنار نقش‌آفرینی و حمایت از ملت مظلوم یمن و سوریه و قدرت گرفتن حزب‌الله لبنان و روی‌کار آمدن دولت جدید عراق و تمایل طالبان برای همکاری با ایران و در نهایت فشار بر گردن اسرائیل توسط فلسطینیان، دشمنان، ایران را با هدف مانع‌سازی بر سر این مسیر متحد کرده و این نشان از قدرت کشور ما است. به همین دلیل می‌توان گفت در شرایط فعلی دشمن در اندیشه فروپاشی نظام اسلامی نیست، بلکه در تلاش است با تمام ابزارهای خود از سرعت پیشرفت جمهوری اسلامی بکاهد، اما اگر بتواند از طریق ایجاد موانع در مسیر جمهوری اسلامی از سرعت و قدرت تاثیرگذاری آن بکاهد به تحقیق در آینده، تضعیف نظام و سپس اهداف بالاتر را تعقیب خواهد کرد.

دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز گفت: دشمن برای وصول به هدف خود که ایجاد موانع در مسیر حرکت جمهوری اسلامی است در تمام عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی و به‌ویژه سایبری وارد شده و یک جنگ ترکیبی تمام‌عیار علیه جمهوری اسلامی راه انداخته است. از طرف دیگر تحقق‌نیافتن شعارهای دولت در عرصه‌هایی چون کنترل تورم، ثبات بازار، کنترل نقدینگی در کنار نبود تفاهم عمومی حاکی از مطلوب‌نبودن شرایط داخلی است.

وی یادآور شد: همراهی مردم در تحول‌سازی، اصلی ضروری است و نبود این همراهی، منشاء بسیاری از ناموفقیت‌های دولتمردان است؛ به طور مثال آقای احمدی‌نژاد با وجود اینکه از معایب یارانه عمومی آگاه بود ناچار به تخصیص آن شد یا آقای روحانی با وجود اینکه همه از هدفمندی یارانه‌ها و حذف دهک‌های بالایی و سوق‌دادن ارز حاصله از حذف این دهک‌ها به سمت تولید سخن می‌گفتند تنها به خاطر همراهی‌نکردن عمومی آن را اجرایی نکرد.

دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز افرود: در تحلیل شرایط باید به این نکته توجه داشت که با وجود ارتباط چند سویه شرایط داخلی و خارجی و عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنشگری و تحول‌خواهی در آنها منوط به تحول در همه حوزه‌هاست؛ به طور مثال اینکه برجام در سطح بین‌المللی سبب تسهیل در تحولات اقتصادی کشور خواهد شد امری درست است اما اینکه تحول در داخل و در حوزه اقتصاد را تنها به یک عامل بین‌المللی وابسته کردن، درست نیست. پس کنشگران هر عرصه‌ای باید در نظر بگیرند که مدیریت کشور امری چندلایه و مرتبط به یکدیگر است و از هیچ حوزه‌ای نباید غافل بود و به هیچ حوزه‌ای نیز بسنده نکرد.

پور محمدی ادامه داد: در کنار تحلیل شرایط داخلی و خارجی، شناخت از خود بسیار مهم است، اینکه در شناخت از خود دچار کم‌ببینی یا بزرگ‌بینی نشویم. یکی از سفرای سابق آمریکا در مصر گفته بود با تمام فشارهایی که آمریکا به ایران وارد کرد ایرانی‌ها دائماً در حال پیشرفت هستند و امروز ایرانی‌ها یک قدرت تاثیرگذار در خاورمیانه‌اند و یکی از عوامل موفقیت ایران را سیستم آموزش و پرورش جمهوری اسلامی بیان کرده بود؛ درحالی که هر کدام از ما وقتی به سیستم آموزش و پرورش کشور نگاه می‌کنیم تنها بر نقاط ضعف تمرکز می‌شود، در نتیجه نباید در شناخت خود دچار کم‌بینی شد، در کشور ما و در ۴۰ سال گذشته تحولات بسیار مثبتی رخ‌داده که آگاهی از آن انرژی مثبت بالایی برای افزایش سرعت حرکت تحولی و جبران ضعف‌ها ایجاد می‌کند.

وی اظهار کرد: البته در مقابل نباید دچار غرور و خودبزرگ بینی کاذب شد و بدون شناخت از توانایی‌ها از اقداماتی سخن گفت که قابل‌اجرا نیستند، مثلاً اینکه در ۴ سال ۴ میلیون شغل و مسکن تولید می‌شود یک شعار غیرقابل اجرا است چراکه توانایی کشور در تحقق آن لحاظ نشده است و به نتیجه‌نرسیدن این چنین شعارهایی که زمینه‌های اجرایی آن در شرایط فعلی کشور وجود ندارد، باعث یاس و سرخوردگی مردم است.