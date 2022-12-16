برگزاری سمپوزیوم هوش مصنوعی در علوم پزشکی ویژه دانشجویان و اساتید

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی با مشارکت گروه هوش مصنوعی و حقوق سلامت دانشگاه علوم پزشکی هوشمند همزمان با برگزاری اولین رویداد فناوری «سمپوزیوم دو روزه هوش مصنوعی در علوم پزشکی» را برگزار می کند.

«سمپوزیوم دو روزه هوش مصنوعی در علوم پزشکی» در چهار محور سلامت الکترونیک، بیوانفورماتیک، پردازش تصاویر پزشکی، ملاحظات اجتماعی و حق های بشری برای گروه هدف اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور و دانشجویان و پژوهشگران در روزهای ۷ و ۸ دی ماه سال ۱۴۰۱ در سالن همایش های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می‌شود.

این سمپوزیوم دارای امتیاز توانمندسازی آموزشی برای اعضای هیات علمی، ارائه گواهی معتبر به دانشجویان و پژوهشگران و دارای امتیاز بازآموزی برای مشمولین قانون آموزش مداوم است.

علاقمندان جهت شرکت در این سمپوزیوم باید در سایت دانشگاه علوم پزشکی هوشمند به آدرس Register.vums.ac.ir ثبت نام کنند. تاریخ ثبت نام از روز شنبه ۲۶ آذر تا اول دی ماه ۱۴۰۱ است.