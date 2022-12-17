گرانی بازار اجاره بها در مرکز شهر+ جدول

به گزارش خبرنگار مهر؛ بازار اجاره بها در محله انقلاب به دلیل نزدیکی به مرکز کمی بالا و پایین می‌باشد اما نکته این است که صاحبخانه ها به دنبال پول رهن بیشتر هستند تا اجاره ماهیانه از سوی دیگر این منطقه یکی از مناطق قدیمی تهران می‌باشد.

قیمت‌های اجاره مسکن در محله انقلاب در ادامه منتشر می‌شود: