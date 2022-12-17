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۲۶ آذر ۱۴۰۱، ۹:۵۲

بازار اجاره بها؛

گرانی بازار اجاره بها در مرکز شهر+ جدول

گرانی بازار اجاره بها در مرکز شهر+ جدول

بازار اجاره بها در محله انقلاب با سایر محله های وسط شهر کمی فرق دارد چرا که دسترسی راحت تری به مترو و حمل و نقل عمومی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر؛ بازار اجاره بها در محله انقلاب به دلیل نزدیکی به مرکز کمی بالا و پایین می‌باشد اما نکته این است که صاحبخانه ها به دنبال پول رهن بیشتر هستند تا اجاره ماهیانه از سوی دیگر این منطقه یکی از مناطق قدیمی تهران می‌باشد.

قیمت‌های اجاره مسکن در محله انقلاب در ادامه منتشر می‌شود:

محله متراژ اجاره بها (قیمت‌ها به تومان می‌باشد) رهن (قیمت‌ها به تومان می‌باشد)
نصرت ۷۵ ۵ الی ۱۱ میلیون ۳۵۰ الی ۷۳۰ میلیون
میدان انقلاب ۸۵ ۱ الی ۵ میلیون ۲۰۰ الی ۵۵۰ میلیون
جمالزاده ۷۵ ۳ الی ۷ میلیون ۲۰۰ الی ۸۰۰ میلیون
میدان ولیعصر ۷۰ ۱۰۰ هزار تومان الی ۷ میلیون ۳۰۰ الی ۷۰۰ میلیون

کد مطلب 5657038

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