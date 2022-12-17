اختصاص تسهیلات بی سابقه به سرمایه گذاران گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ندائی مدیرکل دفتر تسهیلات و کارآفرینی وزارت میراث فرهنگی در جمع سرمایه گذاران جزیره کیش و طی برگزاری نشستی صمیمانه مدیران وزارت میراث فرهنگی با فعالان گردشگری جزیره گفت: ده درصد تسهیلات تبصره ۱۸ کل کشور امسال به وزارت میراث فرهنگی تعلق گرفته که اگر این میزان تخصیص پیدا کند سهم وزارت حدود ده هزار میلیارد ریال میشود این رقم با آورده سرمایه بانکها که باید دو برابر باشد سی هزار میلیارد ریال خواهد شد ما این تسهیلات را در اختیار سرمایه گذارانی که پروژههای آنها بیش از ۵۰ درصد پیش رفته است قرار میدهیم.
وی در جمع سرمایه گذاران گردشگری جزیره کیش گفت: تخصیص این اعتبارات بی سابقه بوده است همچنین تسهیلاتی به افرادی که میخواهند تأسیسات گردشگری را بازسازی کنند میدهیم. این درحالی است که چنین تسهیلاتی در سالهای قبل تنها برای ایجاد و احداث داده میشد. اما حالا دستمان باز است که هر اندازه متقاضی باشد از این تسهیلات به افرادی که تأسیسات گردشگری قدیمی دارند؛ واگذار شود.
وی گفت: علاوه بر آن برای تحریک تقاضا و افزایش سفر نیز تسهیلاتی در نظر گرفته میشود. امسال رقم تسهیلاتی که داده میشود خوب بوده است چون غیر از تسهیلات ما و بانکها، حدود دو هزار میلیارد ریال نیز صندوق توسعه ملی در اختیار سرمایه گذار قرار میدهد که با دو برابر بودن آورده تسهیلاتی بانکها در مجموع ۳۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات داده میشود. درحالی که تا سال گذشته کل تسهیلات ما و بانکها ۲.۴۰۰ میلیارد ریال بود.
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