روسیه: حمله زمینی ترکیه به سوریه اقدامی شتاب زده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت خارجه روسیه نسبت به اقدامات ترکیه در شمال سوریه موضع گیری کرد.

وزارت خارجه روسیه امروز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که عملیات زمینی برنامه ریزی شده ترکیه در سوریه گامی ناپخته است.

در این راستا، «میخائیل بوگدانوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز دوشنبه اعلام کرد که کشورش به ترغیب طرف ترکیه‌ای برای عدم آغاز عملیات زمینی در شمال سوریه ادامه می‌دهد و تأکید کرد که پیشرفت‌هایی در این خصوص به دست آمده است. این اظهارات بوگدانوف در حالی است که «سرگئی ورشینین» دیگر معاون وزیر امور خارجه روسیه در سخنانی پس از پایان رایزنی‌ها در شهر استانبول ترکیه درباره تحولات شمال سوریه، ضمن اشاره به این پرونده گفت: آنکارا لزوم عادی سازی و حفظ روابط با دمشق را درک می‌کند.