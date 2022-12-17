آغاز به کار نمایشگاه تخصصی «پژوهش های فقهی معاصر»

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نمایشگاه تخصصی پژوهشهای فقه معاصر از روز جمعه ۲۵ آذرماه تا ۳۰ آذرماه در محل مرکز فقهی ائمه اطهار دایر میباشد.
۲۰ مرکز تخصصی آثار و دستاوردهای پژوهشی خود را در عرصه فقه معاصر در این نمایشگاه ارائه کردند.
علاقمندان میتوانند هر روز از ساعت ۱۴ تا ۱۹ برای بازدید از این نمایشگاه مراجعه کنند و روز آخر این نمایشگاه نیز مختص بازدید بانوان پژوهشگر حوزه و دانشگاه دارد.
در طول برپایی نمایشگاه نیز هر روز یک نشست در راستای معرفی آثار پژوهشگران فقهی از ساعت ۱۶ در محل نمایشگاه برپا میشود.
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