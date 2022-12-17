  1. استانها
  2. قم
۲۶ آذر ۱۴۰۱، ۱۱:۱۷

پنجره مهر؛

آغاز به کار نمایشگاه تخصصی «پژوهش های فقهی معاصر»

آغاز به کار نمایشگاه تخصصی «پژوهش های فقهی معاصر»

قم- نمایشگاه تخصصی «پژوهش های فقهی معاصر» در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برپا شد و تا ۳۰ آذرماه به فعالیت خود ادامه می دهد.

دریافت 19 MB

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نمایشگاه تخصصی پژوهش‌های فقه معاصر از روز جمعه ۲۵ آذرماه تا ۳۰ آذرماه در محل مرکز فقهی ائمه اطهار دایر می‌باشد.

۲۰ مرکز تخصصی آثار و دستاوردهای پژوهشی خود را در عرصه فقه معاصر در این نمایشگاه ارائه کردند.

علاقمندان می‌توانند هر روز از ساعت ۱۴ تا ۱۹ برای بازدید از این نمایشگاه مراجعه کنند و روز آخر این نمایشگاه نیز مختص بازدید بانوان پژوهشگر حوزه و دانشگاه دارد.

در طول برپایی نمایشگاه نیز هر روز یک نشست در راستای معرفی آثار پژوهشگران فقهی از ساعت ۱۶ در محل نمایشگاه برپا می‌شود.

کد مطلب 5657271

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها