به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، دارن آرونوفسکی که این روزها بشدت با «نهنگ» مشغول است، در فکر ساختن یک نمایش موزیکال بر مبنای «قوی سیاه» خودش است.

وی سال ۲۰۱۰ فیلمی ترسناک روانشناسانه با بازی ناتالی پورتمن بر مبنای داستانی از آندرس هاینز ساخت. فیلم چندین نامزدی اسکار کسب کرد و ناتالی پورتمن هم جایزه بهترین بازیگر زن را از اسکار ۲۰۱۱ دریافت کرد.

آرونوفسکی به تازگی در گفتگویی اظهار کرده در حال کار است تا موزیکالی از «قوی سیاه» بسازد. وی همچنین افزود: باید دید چه پیش می‌آید. ما داریم کارمان را می‌کنیم.

این کارگردان در پاسخ به این پیشنهاد مصاحبه کننده که چطور است یک فیلم موزیکال در این باره بسازد گفت: خیلی دوست دارم و با افراد زیادی در موردش حرف زده‌ام، به ایده‌هایی هم نزدیک شده‌ام. اما وی تاکید کرد: این کار سخت است چون موسیقی موزیکال‌ها دیگر آنقدر مورد توجه مردم نیست؛ پس باید چه کرد؟ اینجاست که به «همیلتون» فکر می‌کنم و به نظرم درخشان بود چون لین مانوئل میراندا (کارگردان نمایش) هیپ-هاپ را با موسیقی موزیکال ترکیب کرد.

وی در عین حال به دشوای‌های این کار برای «قوی سیاه» هم اشاره کرد و گفت: کشف این که از چه زاویه‌ای باید نگاه کنی و اینکه موسیقی‌اش چه باید باشد، از کجا سرچشمه بگیرد، همه چالش بزرگی است.

آرونوفسکی همچنین افزود زمان زیادی را صرف فکر کردن به این کار کرده و به نظرش ساخت یک نمایش موزیکال از «قوی سیاه» ظرفیت زیادی دارد و امیدوار است بتواند این کار را انجام دهد.

«قوی سیاه» داستان بالرینی را تصویر می‌کرد که برای عالی بودن در نقش منفی‌ای که می‌خواست به دست آورد آن‌قدر در خیال دچار پریشانی می‌شود تا از نقش قوی سفید نجیب و سخت‌کوش به موجودی منفی و حتی قاتل بدل شد. او به تخریب خود می‌پردازد و به خود آسیب می‌زند تا کمال را تجربه کند. این فیلم ۱۲ نامزدی از جوایز انجمن منتقدان فیلم آمریکا کسب کرد.