تصادف پراید و تریلی در اتوبان کاشان-نطنز یک فوتی داشت

سیدمصطفی محتشمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این حادثه ترافیکی اظهار کرد: در ساعت ۰۳:۲۸:۴۹ بامداد، وقوع یک فقره تصادف در اتوبان کاشان-نطنز، محدوده دو کیلومتر بعد از سان‌آرا به این سازمان گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیم عملیاتی ایستگاه شماره ۹ آتش‌نشانی کاشان به محل اعزام و عملیات امداد و نجات آغاز شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی کاشان با بیان اینکه این حادثه بر اثر برخورد یک دستگاه سواری پراید با یک دستگاه تریلی رخ داده است، تصریح کرد: بر اثر شدت ضربه، سه نفر از سرنشینان خودروی پراید در داخل کابین محبوس شده بودند که آتش‌نشانان ضمن ایمن‌سازی صحنه و جلوگیری از حوادث ثانویه، اقدام به رهاسازی آنان کردند.

محتشمیان خاطرنشان کرد: متأسفانه در این حادثه، یک مرد ۲۴ ساله از اتباع که پدرِ دختربچه‌ای چهار ساله بود، به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان باخت.

وی گفت: دختر چهارساله (از اتباع) و راننده ۳۸ ساله ایرانی نیز پس از عملیات رهاسازی، توسط عوامل اورژانس جهت ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.