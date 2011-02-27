"قوی سیاه" برنده چهار جایزه سینمای مستقل شد

به گزارش مهر، به نقل از هالیوود ریپورتر کمتر از بیست و چهار ساعت پیش از آغاز مراسم اهدای جوایز اسکار، بیست و ششمین دوره مراسم جوایز سینمای مستقل آمریکا برگزار شد و "قوی سیاه" با دریافت چهار جایزه پیشتاز جوایز اسپیریت شد.



"قوی سیاه" که از جمله فیلم‌های پر امید در مراسم اسکار نیز هست چهار جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردان، بهترین بازیگر نقش اول زن (ناتالی پورتمن) و بهترین فیلمبرداری (متیو لی باتیک) را دریافت کرد.



فیلم‌های آمریکایی که با بودجه‌ای زیر 20 میلیون دلار ساخته می‌شوند در رده فیلم‌های مستقل قرار می‌گیرند و در گزینش جوایز اسپیریت شرکت می‌کنند.



فیلم سینمایی "استخوان زمستان" ساخته دبرا گرانیک که در هفت رشته نامزد دریافت جایزه اسپیریت شده بود، تنها به دو جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد (جان هاوکس) و بازیگر نقش مکمل زن (دیل دیکی) قناعت کرد.



جیمز فرانکو مجری مراسم اسکار امشب که برای بازی در فیلم "127 ساعت" نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد نیز هست، جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد جوایز اسپیریت را به خود اختصاص داد.



فیلم "حال بچه‌ها خوب است" ساخت لیزا چولودنکو برنده جایزه بهترین فیلمنامه را دریافت کرد.