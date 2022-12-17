استقرار شرایط جوی پایدار در کرمانشاه

فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل از داده‌های هواشناسی شرایطی پایدار در حال تقویت در جو منطقه است که کم و بیش تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: ابرناکی مختصر آسمان، وزش باد ملایم و مه، بخصوص در اوایل روزهای یکشنبه و دوشنبه و در مناطق سردسیر، معتدل و حواشی رودخانه‌ها، از مهمترین پیامدهای ناشی از این شرایط خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی کرمانشاه تصریح کرد: به دنبال این وضعیت، سامانه‌ای ناپایدار از روز پنجشنبه تا اوایل هفته آینده جو منطقه را متأثر کرده به تناوب سبب وزش باد و بارندگی در استان کرمانشاه خواهد شد.

دولتشاهی بیان کرد: بارش باران در روزهای پنجشنبه و جمعه از نمود بیشتری برخوردار خواهد بود و متوسط دمای هوا تا پایان هفته به آرامی روندی رو به کاهش خواهد داشت.