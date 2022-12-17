کشف ۶۰۰ کیلوگرم بادام زمینی قاچاق در سلسله

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عسگر عیسایی امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای حمایت از تولیدات داخلی و به منظور برخورد با کالای قاچاق، مأموران بخش انتظامی «فیروز آباد» حین کنترل خودروهای عبوری، به یک دستگاه خودروی پژو پارس مظنون و آن را متوقف کردند.

وی، افزود: مأموران در بازرسی از خودروی توقیفی ۶۰۰ کیلو بادام زمینی قاچاق فاقد برگه گمرکی به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال کشف کردند.

فرمانده انتظامی سلسله، با اشاره به دستگیری یک نفر در این راستا، گفت: متهم دستگیر شده به همراه کالای مکشوفه برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی صلاح شد.