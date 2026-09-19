ونیز در قاب قانون؛ تکلیف تصاویر بدون حجاب و تماس با نامحرم چیست؟

خبرگزاری مهر - گروه جامعه: انتشار تصاویر حضور لاله مرزبان و ریما رامینفر در جشنواره فیلم ونیز، بیش از آنکه به حاشیههای معمول یک رویداد سینمایی محدود بماند، از منظر رعایت ضوابط و مقررات داخلی نیز قابل توجه است.
در تصاویر منتشرشده، این دو بازیگر بدون رعایت حجاب مورد انتظار در مراسم عمومی جشنواره حاضر شدهاند؛ تصاویری که در فرش قرمز، مقابل دوربینها و سپس در فضای مجازی بهصورت گسترده منتشر شده است.
در کنار موضوع پوشش، تصاویر دیگری نیز از زمان پیاده شدن این دو بازیگر از قایق منتشر شده که در آن، مردی که هویت و نسبت او با بازیگران مشخص نیست، برای خارج شدن آنها از قایق دست خود را به سمت آنان دراز میکند و هر دو بازیگر نیز دست وی را میگیرند.
اگرچه درباره هویت این فرد و شرایط دقیق این صحنه نمیتوان صرفاً بر اساس تصاویر اظهارنظر کرد، اما اصل تماس و گرفتن دست نامحرم در یک فضای عمومی، در کنار موضوع پوشش، این سؤال را از منظر مقررات داخلی مطرح میکند که چنین رفتاری برای اتباع ایرانی در خارج از کشور چه جایگاه حقوقی دارد.
نکته مهم آن است که تصاویر مذکور در یک فضای خصوصی ثبت نشده، بلکه مربوط به مراسمی عمومی بوده و سپس در رسانهها و شبکههای اجتماعی در معرض دید عموم قرار گرفته است. بنابراین موضوع، صرفاً یک رفتار شخصی باقی نمانده و اکنون به تصویری عمومی از حضور دو چهره شناختهشده ایرانی تبدیل شده است.
از منظر قضایی، البته نمیتوان صرفاً با استناد به یک تصویر، وقوع جرم را قطعی دانست؛ تشخیص عنوان قانونی رفتار، شرایط وقوع آن و امکان یا عدم امکان رسیدگی، در صلاحیت مرجع قضایی است. با این حال، پرسش مشخص این است که آیا تصاویر منتشرشده درباره عدم رعایت حجاب و همچنین تماس با نامحرم، اساساً از سوی مراجع ذیصلاح مورد بررسی قرار خواهد گرفت یا خیر؟
این موضوع بهویژه از آن جهت اهمیت دارد که تصاویر بهصورت گسترده در فضای مجازی منتشر شده و برای مخاطبان داخل کشور نیز قابل مشاهده است.
اکنون انتظار میرود مراجع مسئول، بدون ابهام مشخص کنند که این قبیل رفتارها از منظر مقررات کشور چه وضعیتی دارد و آیا برای آنها سازوکار قانونی مشخصی در نظر گرفته شده است یا خیر.
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