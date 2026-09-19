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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۸

یک ایرانی عضو شورای اجرایی فدراسیون بین المللی بسکتبال با ویلچر شد

یک ایرانی عضو شورای اجرایی فدراسیون بین المللی بسکتبال با ویلچر شد

حوریه برادران در انتخابات فدراسیون بین‌المللی بسکتبال با ویلچر (IWBF) به عنوان عضو شورای اجرایی این فدراسیون انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات فدراسیون بین‌المللی بسکتبال با ویلچر (IWBF) در حاشیه رقابت‌های قهرمانی جهان این رشته در کانادا برگزار شد و حوریه برادران مدیر بین الملل فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان به عنوان عضو شورای اجرایی فدراسیون بین المللی بسکتبال با ویلچر انتخاب شد.

این در حالی است که حوریه برادران پیش از این و در طی سال‌های اخیر به عنوان نایب‌رئیس منطقه مرکزی و جنوبی آسیا در IWBF AOZ، فعالیت داشته و در مسیر توسعه و ارتقای بسکتبال با ویلچر در سطح منطقه و جهان نقش موثری ایفا کرده است.

انتخاب ایشان به عنوان عضو شورای اجرایی فدراسیون جهانیIWBF، فرصت ارزشمندی برای حضور مؤثرتر ایران در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی و پیگیری اهداف و منافع توسعه‌ای بسکتبال با ویلچر است.

برای نخستین‌بار است که یک بانوی مسلمان ایرانی در شورای اجرایی و هیئت‌رئیسه این فدراسیون انتخاب می شود.

کد مطلب 6948986

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