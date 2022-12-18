اجرای ۳ هزار نفرروز تبلیغ دینی در ایام فاطمیه در اردبیل

حجت الاسلام انور قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در سخنانی با تسلیت ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، به برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی در این ایام اشاره و اظهار کرد: با هدف ترویج فرهنگ فاطمی و تبیین سیره زندگانی حضرت زهرا (س) در بین اقشار مختلف مردم، تعداد ۳۰۰ نفر از روحانیون و مبلغات استان در قالب ۳ هزار نفر روز تبلیغی دینی به مناطق شهری و روستایی استان اردبیل اعزام شدند.

وی گفت: در این اعزام ۲۵۰ نفر از روحانیون برادر و ۵۰ نفر از خواهران مبلغه در مراسم گرامی داشت ایام فاطمیه در هیئت‌های مذهبی، مساجد، مدارس، ادارات و تشکل‌های دینی و مردمی به سخنرانی و نیز پاسخگویی به سوالات مخاطبین در خصوص موضوعات فرهنگی، دینی و اجتماعی می‌پردازند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردبیل به فعالیت روحانیون مستقر و طرح هجرت در مناطق روستایی و محروم استان نیز اشاره کرد و افزود: علاوه بر اعزام روحانیون و مبلغات در ایام فاطمیه، تعداد ۱۴۰ نفر روحانی طرح هجرت و مستقر در مناطق محروم و روستایی محل خدمت خود طبق برنامه‌های مدون به سخنرانی و تبیین گری در ایام فاطمیه می‌پردازند.

حجت الاسلام قاسمی احیای امر به معروف و نهی از منکر را یکی از محورهای مهم در برنامه‌های مبلغان اعزامی عنوان کرد و افزود: تشریح ابعاد زندگانی حضرت زهرا (س)، بیان احکام، حجاب و عفاف، تبیین جایگاه ولایت و نقش ولی فقیه در جامعه از جمله موضوعات اولویت‌دار برای تبلیغ روحانیون است.

به گفته وی جلسات سخنرانی ایام فاطمیه در استان اردبیل از ۱۷ آذر آغاز شده است و تا ۶ دی ماه ادامه دارد.