«لارو» به هفته پایانی اجرا رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «لارو» به نویسندگی و کارگردانی سینا صفویفر که از ۱۸ آذر با استقبال تماشاگران و دانشجویان در عمارت نوفللوشاتو روی صحنه رفته، به هفته پایانی اجرا رسید.
در خلاصه این نمایش آمده است: «حال که دلهای مردم شهرم شدند افسرده. میگویی لارو چیست؟ سوال امروز است؛ لارو یک چرخه دگرگونیست و هرکدام ما جزو یک سیستمایم که ناچاراً باید زیست کنیم و کسی صدای اعتراض سر نمیدهد، بلکه ممکن است فکر فرار به سرش بزند. لارو، در شرکتی اتفاق میافتد که با استفاده از فناوری نو میتواند بخشی از ذهن افرادی که تمایل دارند خاطرات تلخ و ناکامی های خود را پاک کنند، از بین ببرد. حال، تو جایگاهت و پیدا کن و بنشین به دیدنِ لارو؛ یاد چیزی نمیافتی؟ شاید چند وقت دیگر نوبت تو باشد.»
بازیگران نمایش «لارو» پانیذ اسماعیلی، مصطفی ایزدی، طاها علیقارداشی، مصی فخرذاکری، امیرحسین میرفندرسکی، سامان مستعان و امیرمهدی کوشکی هستند.
امین اکبرینسب مشاور کارگردان، عرفان کریمیطاری دستیار کارگردان، ملیکا افسریراد منشی صحنه، علیرضا دماوندی مدیر صحنه، سینا صفویفر طراح صحنه، علی داغکارزان طراح نور و مجری نور، ملیکا رفیعنژاد طراح گریم و مجری گریم، پانیذ اسماعیلی آهنگساز قطعه اول پیانو، پوریا قلیپور آهنگساز قطعه دوم، مریم یونسی دوخت لباس، سینا صفویفر ساخت تیزر، پانیذ اسماعیلی موسیقی تیزر، امیرعلی علیرضائی طراح پوستر و بروشور، آکادمی بازیگری پانیذ مجری طرح دیگر عوامل این نمایش هستند.
«لارو» تا یکشنبه ۴ دی روی صحنه خواهد بود و علاقهمندان میتوانند بلیت نمایش را از سایت تیوال تهیه کنند.
عکس از میلاد حاتمی است.
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