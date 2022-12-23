  1. استانها
  2. لرستان
۲ دی ۱۴۰۱، ۱۲:۵۹

فرماندار الیگودرز:

بارش برف گردنه‌های «گله بادوش» و «فرسش» در الیگودرز را مسدود کرد

بارش برف گردنه‌های «گله بادوش» و «فرسش» در الیگودرز را مسدود کرد

الیگودرز- فرماندار الیگودرز گفت: به دلیل بارش برف گردنه‌های «گله بادوش» و «فرسش» در این شهرستان مسدود شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان خسروی در سخنانی، اظهار داشت: در پی بارش برف گردنه «گله بادوش» در بخش «ززو ماهرو» و گردنه «فرسش» در بخش «بربرود» شرقی شهرستان الیگودرز مسدود شد.

وی، گفت: بارش برف در گردنه‌های «گله بادوش»، «فرسش» و «شیخان» آغاز شده و تردد در این مسیرها فعلاً امکان پذیر نیست.

فرماندار الیگودرز با اشاره به فعالیت اصلی این سامانه بارشی از فردا عصر در الیگودرز افزود: نیروهای راهداری شهرستان در آماده باش کامل هستند و ماشین آلات برف روب راهداری به گردنه «گله بادوش» که احتمالاً بیشترین بارش برف را در این گردنه خواهیم داشت، منتقل شده اند.

خسروی، بیان کرد: بر اساس پیش بینی‌های سازمان هواشناسی، اوج تراکم و فعالیت این سامانه در شرق و جنوب شرق استان و با محوریت الیگودرز و «شول آباد» خواهد بود.

وی با اشاره به آماده باش تمامی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با سیلاب‌های احتمالی، از رانندگان خواست به هیچ عنوان به گردنه‌های مسدود شده تردد نکنند و حتی الامکان در مسیرهای دیگر تردد نداشته باشند.

کد مطلب 5662844

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه