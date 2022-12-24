آنفلوانزای پرندگان در کرمانشاه مشاهده نشده است

علیرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آنفلوانزای فوق حاد پرندگان یکی از بیماری‌های بسیار حاد ویروسی پرندگان بوده که برخی از سویه‌های آن با پستانداران و انسان مشترک است.

وی افزود: آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در بُعد اقتصادی درگیری صنعت طیور و غذای مردم و در بعد بهداشتی و سلامتی جامعه را به خطر می‌اندازد و برای سازمان دامپزشکی کشور پیشگیری و کنترل آن اهمیت ویژه‌ای دارد و هرساله برنامه‌های کنترل و پیشگیری و مبارزه با آن برای اجرا ارسال می‌گردد.

رئیس اداره مدیریت بیماری‌های طیور اداره‌کل دامپزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: دامپزشکی استان کرمانشاه از ابتدای سال‌جاری تاکنون حسب دستورالعمل‌ها، اقداماتی را برای پیشگیری و کنترل بیماری انجام داده که شامل بازدیدهای منظم و مکرر دوره‌ای در قالب برنامه مراقبت از تمام واحدهایی که پرنده در آن قرار دارد اعم از واحدهای روستایی، واحدهای پرورش طیور صنعتی و زیستگاه‌های طبیعی در حیات وحش که شامل تالاب‌ها، سدها و اطراف رودخانه‌ها و کشتارگاه‌های طیور استان کرمانشاه است.

حیدری گفت: برخی بازرسی‌ها در قالب تیم‌های مشترک با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه به انجام رسیده و بازدیدهایی که به دنبال وصول گزارش هر گونه تلفات در پرندگان به اداره کل انجام شده در قالب بازدیدهای مراقبت فعال بوده که شامل بازدید و نمونه برداری و انجام آزمایش‌های لازم تا حصول نتیجه نهایی است که به طور کلی در راستای این اقدامات مراقبتی غیر فعال و فعال طی ۹ ماهه گذشته بالغ بر ۱۲ هزار پایش و مراقبت صورت گرفته و در این راستا تاکنون بیش از سه هزار نمونه و ۶ هزار آزمایش لازم به عمل آمده و تاکنون موردی از بیماری در استان شناسایی نشده است.

وی بیان کرد: برای کنترل بیماری‌های طیور با توجه به اینکه دامپزشکان بخش خصوصی علاوه بر امر تشخیص و درمان بیماری‌ها به عنوان بازوان بخش دولتی برای اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های بهداشتی و اصول امنیت زیستی به عنوان مسئولین فنی بهداشتی در تمامی واحدهای پرورش طیور صنعتی مستقر بوده و در قالب سامانه‌های بهداشتی برای شناسایی به موقع و کنترل بیماری‌ها انجام وظیفه می‌کنند.

رئیس اداره مدیریت بیماری‌های طیور اداره‌کل دامپزشکی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از این بیماری شهروندان و به ویژه روستاییان به هیچ وجه پرندگان (مرغ و خروس) خود را در محیط روستا رها نکنند و حتماً داخل حیاط منزل آنها را با توری فلزی محصور کنند که با کلاغ و گنجشک و سایر پرندگان ارتباط نداشته باشند.

وی ادامه داد: پرورش دهندگان طیور صنعتی، اصول امنیت زیستی را کاملاً رعایت کرده به ویژه تمام ترددهای خودرو و افراد با رعایت اصول انجام پذیرد و واحدهای پرورش مرغ مادر و تخم گذار ۲ نوبت واکسیناسیون پرندگان را انجام دهند و واحدهای مرغ گوشتی اصول قرنطینه‌ای و بهداشتی را رعایت کنند.

حیدری با اشاره به غیرقانونی بودن هرگونه عرضه و کشتار طیور زنده خارج از کشتارگاه‌های مجاز، تاکید کرد: شهروندان به منظور حفظ سلامتی خود و افراد خانواده از خرید مرغ زنده و یا کشتارهای خیابانی جداً پرهیز و گوشت مرغ مصرفی و تخم مرغ موردنیاز خود را از مراکز مجاز و معتبر که تحت نظر دامپزشکی کشتار و بسته بندی شده تهیه کنند.