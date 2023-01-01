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۱۱ دی ۱۴۰۱، ۸:۵۰

مدیر عامل آبفای کردستان:

تکمیل زیرساخت های مسکن ملی ۱۵هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

تکمیل زیرساخت های مسکن ملی ۱۵هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

سنندج- مدیر عامل آبفای کردستان گفت: برای تکمیل زیرساخت‌های آب و فاضلاب مسکن ملی در استان نیازمند اعتبار ۱۵ هزار میلیارد ریالی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهاد شنبه شب در جلسه شورای مسکن کردستان در سنندج، اظهار داشت: یکی از مسائل مهم پروژه‌های مسکن ملی بحث تأمین منابع مالی مورد نیاز برای ایجاد زیر ساخت‌ها به ویژه زیر ساخت‌های آب و فاضلاب است.

وی با بیان اینکه برای زیر ساخت‌های جدید استان کردستان حدود ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است، افزود: جا به جایی تأسیسات در اراضی تغییر کاربری باید ساماندهی شود.

فرهاد خاطرنشان کرد: حداقل برآورد خط انتقال در یکی از لکه‌های شهرک بهاران سنندج حدود ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کردستان اظهار کرد: در پروژه‌های مسکن مهر قبلی حدود ۱۳۰ هزار میلیارد ریال بدهی وجود دارد.

فرهاد افزود: برای پروژه‌های مسکن ملی باید بحث تأمین منابع مالی در نظر گرفته شود در غیر این صورت با چالش بزرگ زیر ساخت در حوزه آب و فاضلاب مواجه خواهیم شد.

کد مطلب 5669990

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