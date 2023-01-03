عارف خلخالی مجری طرح تولید پودر غذایی تقویت‌کننده سیستم ایمنی بدن با فرآوری غلات در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پودر غذایی تقویت‌کننده سیستم ایمنی بدن با فرآوری غلات، با نام اختصاری (NBS) به عنوان یک مکمل طبیعی تاثیرگذار در درمان بیماری حاد کووید ۱۹ در دو بیمارستان سینای همدان و امام خمینی تهران، انجام شد.

وی عنوان کرد: نتایج کارآزمایی بالینی این ماده غذایی نشان داد که می تواند ۵۰ درصد مرگ و میر بیماران شدید کرونایی را کاهش دهد.

خلخالی افزود: همچنین در استفاده از این ماده می تواند در افزایش اکسیژن خون در حد نرمال، افزایش لنفسیت ها در بدن بیماران، کاهش التهاب بدن، آنزیم های کبدی و قلبی، دمای بدن و کاهش مدت بستری بیماران تاثیر گذار باشد.

وی گفت: در مورد این مکمل غذایی با عنوان سپر زیستی تغذیه ‌ای (NBS) حدود ۱۰ مقاله دیگر در مورد درمان سایر بیماری‌ها در ژورنال‌های معتبر اروپایی و امریکایی چاپ شده است.

این محقق ادامه داد: مقاله این طرح بعد از مجله ISI مرزهای ایمونولوژی (Frontiers in Immunology) کشور سوئیس، در مجله ISI میکروبیال پاتوژنز (Microbial Pathogenesis) آمریکا با رتبه Q۲ و ایمپکت ۴ که توسط انتشارات ELSEVIER به چاپ رسید.