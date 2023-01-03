  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۳ دی ۱۴۰۱، ۱۳:۴۹

در راستای کاهش مرگ و میر کرونا؛

پودر تقویت‌کننده سیستم ایمنی بدن با فرآوری غلات تولید شد

پودر تقویت‌کننده سیستم ایمنی بدن با فرآوری غلات تولید شد

محققان کشور موفق به تولید پودر غذایی تقویت‌کننده سیستم ایمنی بدن با فرآوری غلات شدند که موثر در کاهش مرگ و میر کرونا است.

عارف خلخالی مجری طرح تولید پودر غذایی تقویت‌کننده سیستم ایمنی بدن با فرآوری غلات در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پودر غذایی تقویت‌کننده سیستم ایمنی بدن با فرآوری غلات، با نام اختصاری (NBS) به عنوان یک مکمل طبیعی تاثیرگذار در درمان بیماری حاد کووید ۱۹ در دو بیمارستان سینای همدان و امام خمینی تهران، انجام شد.

وی عنوان کرد: نتایج کارآزمایی بالینی این ماده غذایی نشان داد که می تواند ۵۰ درصد مرگ و میر بیماران شدید کرونایی را کاهش دهد.

خلخالی افزود: همچنین در استفاده از این ماده می تواند در افزایش اکسیژن خون در حد نرمال، افزایش لنفسیت ها در بدن بیماران، کاهش التهاب بدن، آنزیم های کبدی و قلبی، دمای بدن و کاهش مدت بستری بیماران تاثیر گذار باشد.

وی گفت: در مورد این مکمل غذایی با عنوان سپر زیستی تغذیه ‌ای (NBS) حدود ۱۰ مقاله دیگر در مورد درمان سایر بیماری‌ها در ژورنال‌های معتبر اروپایی و امریکایی چاپ شده است.

این محقق ادامه داد: مقاله این طرح بعد از مجله ISI مرزهای ایمونولوژی (Frontiers in Immunology) کشور سوئیس، در مجله ISI میکروبیال پاتوژنز (Microbial Pathogenesis) آمریکا با رتبه Q۲ و ایمپکت ۴ که توسط انتشارات ELSEVIER به چاپ رسید.

کد مطلب 5672459

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها