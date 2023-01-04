به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان رستمیان صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از یکی از مراکز بنیاد شهید و امور ایثارگران البرز با گرامی داشت یاد و خاطر شهدا و ایثارگران و تسلیت سالروز شهادت سردار سلیمانی اظهار کرد: حضرت امالبنین (س) اسوه ایثار و فداکاری است.
وی بر لزوم تکریم همسران و مادران شهدا تأکید و تصریح کرد: امروز وظیفه تمام آحاد جامعه است که از این سمبلها و تندیسهای ایثار و مقاومت تجلیل کنند، سالروز وفات حضرت امالبنین (س) مصادف است با روز تجلیل و تکریم از مادران و همسران شهدا است و این بهترین فرصت برای تجلیل از مقام شامخ این بزرگواران است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز در ادامه با اشاره به اجرای طرح امالبنین (س) تصریح کرد: در این طرح مسئولان دستگاههای اجرایی از ۱۵ تا ۲۲ دیماه به دیدار مادران و همسران شهدا خواهند رفت از آنها تجلیل خواهند کرد.
وی با تأکید بر مشارکت حداکثری مسئولان در این طرح افزود: پیشبینی میشود در این طرح با تعداد زیادی از مادران و همسران شهدا دیدار صورت گیرد.
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