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۵ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۳

فرماندار عسلویه: اعتبارات پروژه‌های عمرانی شهرستان تخصیص یابد

فرماندار عسلویه: اعتبارات پروژه‌های عمرانی شهرستان تخصیص یابد

بوشهر- فرماندار عسلویه بر تخصیص اعتبارات مورد نیاز پروژه‌های عمرانی عقب‌مانده برای تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از آنها تا پایان سال تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر شنبه در نشست با اصغر ناصری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر در این سازمان، بر ضرورت تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های عمرانی شهرستان که قابلیت بهره‌برداری تا پایان سال را دارند، تأکید کرد.

فرماندار عسلویه در این دیدار با تأکید بر ضرورت تأمین و تخصیص اعتبارات پروژه‌های عقب‌مانده، اظهار کرد: این پروژه‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌های شهرستان و پاسخگویی به نیازهای مردم در حال اجرا هستند و تأمین اعتبارات مورد نیاز می‌تواند زمینه تسریع در روند تکمیل و بهره‌برداری از آنها را فراهم کند.

در این نشست که با همراهی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری انجام شد، آخرین وضعیت اعتبارات و روند اجرای پروژه‌های عمرانی عسلویه مورد بررسی قرار گرفت و بر تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای پروژه‌هایی که امکان تکمیل و بهره‌برداری از آنها تا پایان سال وجود دارد، تأکید شد.

کد مطلب 6959616

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